Pasión barroca

Tres siglos después del estreno de la "Pasión según San Juan" de Johann Sebastian Bach, ésta resonó en Oviedo con la fuerza y teatralidad del primer día gracias a la calidad interpretativa de La Cetra. Un acierto su programación por parte de la dirección artística del ciclo que se vio correspondida por un público especialmente respetuoso, favoreciendo el ambiente introspectivo que requiere la audición de esta obra.

La orquesta barroca "La Cetra", dirigida por su titular (Andrea Marcon), optó por una plantilla muy equilibrada donde predominaron unos graves muy sólidos y un color cálido gracias a la sonoridad que aporta la especial tímbrica de los instrumentos empleados en sus interpretaciones, de carácter historicista. Desde la formación se tupió una red sonora ideal para que los solistas dieran muestras de su técnica y calidad vocal.

El timbre algo metálico y ligero de Jakob Pilgram lo hacía ideal para desempeñar el rol de evangelista. Además, aportó siempre el matiz preciso en su cada una de sus declamaciones de forma muy natural.

Jesús fue encarnado por un espléndido Christian Wagner. El barítono lució todas las virtudes de su rotunda voz siempre con un lirismo excepcional. Detuvo el tiempo (y la narración) en el efectista arioso "Betrachte, meine Seel", repleto de expresividad. Las coloraturas del aria "Eli, ihr angefochtnen sie ihn" fueron igualmente solventadas con facilidad por el barítono. Por su parte, el tenor Mirko Ludwig explotó su poderoso registro medio y, si bien de forma menos convincente que sus compañeros, resolvió de manera notable el arioso "Mein Herz, in dem die ganze Welt", lleno de dificultades por sus coloraturas y la longitud de sus frases. Tanto Francesc Ortega i Martí como Guglielmo Buonsanti cumplieron en sus respectivos papeles de Pilatos y Pedro.

Las solistas femeninas tampoco defraudaron. Shira Patchornik (soprano) desplegó una voz esmaltada con la que matizó cada parte de sus arias, brillando en una pasmosa proyección e insuflando siempre una delicadeza muy acorde a su papel. La contralto Sara Mingardo también rayó a buen nivel. Sin sufrir en las agilidades vocales, se manejó con mucha soltura en los registros extremos de su tesitura, dejando pasajes de gran belleza en su aria "Es ist vollbracht!".

Sobre el Vokalensemble Basel recayó buena parte del peso de la obra. Sus voces, bien timbradas, no tuvieron dificultades para sobrepasar a la orquesta y exhibieron un sonido aterciopelado y una afinación impecable. A pesar de su número reducido, el volumen fue siempre adecuado, no sólo en las partes homofónicas, también en las exigentes fugas y contrapuntos donde no perdieron proyección y cada una de las cuerdas se mostró compacta, como quedó demostrado en el excelente "Lasset uns dens nicht zerteilen". Extraordinario concierto para festejar tres siglos de pasión.

