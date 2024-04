Librería Polledo, un cierre que no es uno más

Dentro de muy poco tendremos que recordar que pegado a un trozo de la muralla rota que abraza a los vecinos y visitantes de este Oviedo vetusto y casi redondo hubo un local plagado de libros. Para ser rigurosos hubo en el mismo tránsito dos. Los estudiantes de letras nos dividíamos entre Ojanguren y Polledo. Los del derecho más al primero; los otros, de letras diversas, al segundo. Ojanguren, antigua y venerable, cerró antes y tiene continuidad en “Matadero Uno” (extraño nombre de título novelesco) que deseamos perdure. Polledo siguió, esfuerzo personal encomiable, hasta ahora que la vida de trabajo dijo basta ya.

Durante décadas, siete dan para mucho, los de la vieja facultad de filosofía y letras, esos que necesitábamos títulos de literatura, filosofía, historia y arte, además de otras materias, encontrábamos allí un espacio amable y dispuesto a servirnos el libro deseado. No era una librería grandota. Era la librería familiar y amistosa perfecta; esa que tenía lo necesario y lo ofrecía con un contacto personal afable. A veces, yendo a buscar lo concreto, salíamos con algo diferente pero a menudo mejor. Los libros son seres sorprendentes y los buenos libreros guías que nos conducen por caminos insospechados y abiertos a nuevas experiencias. María Jesús era la interlocutoria en narrativa, en historia, en poesía, en filosofía. Su hermana Ángeles mantenía la organización, siempre dispuesta al ímprobo trabajo.

Es cierto que el tiempo vuela y más si uno lo ha dedicado a una vocación más que a una profesión. El trabajo vocacional no mide la dedicación en tiempo sino en satisfacción. El nombre de "un negocio" dice mucho de su implicación personal. Identifica al dueño con su responsabilidad, aunque los literarios sirvan para atraer. En el rincón de Polledo era frecuente el encuentro de profesores y alumnos a la hora de ir a comprar algo o solo a mirar los estantes; y como el sitio era pequeño no había forma de escaquear el saludo o el comentario. Digamos que forzaba, arropados por los libros, el contacto.

Hay librerías emblemáticas en todas las ciudades, aunque, mal sino de los tiempos, quedan cada vez menos, no porque se lea menos, sino porque se lee como se vive, a distancia y en soliloquios. Menos mal que los clubes de lectura aún existen. Hubo un tiempo en que en Oviedo, desde el antiguo amurallado hasta San Juan se podía hacer una ruta librera; en clave personal pasaba por Polledo, Ojanguren, La Palma, Santa Teresa o Cervantes resistente. En los aledaños había y hay otras. Cada una tenía su mago particular que en Cervantes fue Concha Quirós y en Polledo María Jesús. Perduran aún otros clásicos de siempre y se atreven a la aventura algunos nuevos en un negocio que no es ni fácil, ni cómodo, ni de ganar mucho dando poco.

Los libreros, los lectores, los bibliotecarios, los editores, los impresores estamos hechos un poco de la savia destilada en el papel y en la letra impresa por los científicos, investigadores, imaginadores, poetas o escribidores de cualquier rama del saber y el querer. Por no querer: no escribir de más cierres sino de buenas aperturas. Este es un adiós que el recuerdo hará permanente.

Suscríbete para seguir leyendo