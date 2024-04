Patxuko Abrisketa

La necro de Abrisketa le llama bilbainazo, vocablo jamás oído por mí que estudié allí y tengo dos nietos nacidos en Indautxo que a partir de ahora conoceré como "bilbainazos" aunque los Magos de Oriente trajeron paraguas del Oviedín. ¡Oh Lloviedo de Fernando Beltrán!

Le recuerdo en la uni de Deusto, un curso superior, pero usuario a mediodía del mismo recreo donde intimamos en pequeñas, para nosotros grandes, conspiraciones. Por entonces me invitó a conocer a su aita, tipo tan fabuloso como él que decía bastar en la vida con la Biblia y "El Quijote" que mezclaba en espiral discursiva divertidísima. Entre esas chanzas y el teléfono terminó grotescamente con la visita a Vizcaya de Ortega Escós y su Asociación de Estudiantes. Fue A.E. efímero parto tardofranquista para matar al SEU que el camaleón Rodolfo Martín Villa, luego ministro ucedista, y algún otro crearon en entelequia parecida al posterior "café para todos" que todavía engatusa entretelas autonomistas españolas. Patxuko enamoró a Tere por la que suspiraba nuestra generación, pero ambos eran amigos tan encantadores que me libraron sin mácula de perversidad celotípica. Las últimas veces que nos vimos fue en el madrileño Hotel Alcalá donde me describió planes pacificadores para el doliente País Vasco con Juan Alberto Belloch, entonces Magistrado, pieza esencial al que Patxuco destinaba a ansiados resultados que luego finiquitaron con éxito Rubalcaba, Jáuregui y Patxi López. No entra en cabeza que las memorias de Juan Alberto no citen a nuestro amigo común, pues la confianza en él de Abrisketa era grande, alegación por la que supe que ETA estaba en liquidación.

Su panegirista de "El Correo" recorre largo trecho conceptual para quedar en bilbainazo; término que acepto también para mis nietos mayores que desearía lo hubieran conocido.

