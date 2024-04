Padre, hijo y espíritu libre

Es un privilegio extraordinario poder utilizar este escaparate para hablar sobre uno de mis mejores amigos. Sobre todo, si es para compartir con él sus alegrías y sus éxitos. Mucho más aún si estos son tan objetivos como los de Sergio C. Fanjul, escritor, periodista y poeta de profesión, y astrofísico de formación. Columnista de "El País", premio "Paco Rabal" de periodismo cultural, premio "Pablo Baena" y premio "Asturias Joven" de poesía, accésit del "Jaime Gil de Biezma", entre otros logros muy notables.

Pero no se trata hoy de repasar su luminoso currículo, sino de festejar el alumbramiento de "El Padre del Fuego" (editorial Aguilar), su nuevo libro de género ambiguo. Quizá pueda entenderse como un relato de no ficción sobre ser padre y ser hijo, como un diálogo entre el final y el principio de la vida o como un ensayo de autoanálisis. Sea lo que sea, tiene los ingredientes de un genuino C. Fanjul, un punto de vista singular y mucho sentido del humor. Esta obra es la que le ha traído de nuevo a casa, para ser presentada en la Librería Matadero Uno, acompañado para la ocasión por Chus Neira, redactor de LA NUEVA ESPAÑA, que no acudía solo como compañero de profesión, sino además como experto en la cría y doma del cachorro humano, como padre de familia numerosa que es.

Sergio, reconocido cronófobo, ha dedicado gran parte de su creación literaria a un intento por capturar el presente y preservarlo de la caducidad. El nacimiento de su hija Candela, el vértigo que le produjo ese carrusel de emociones que tiene convertirse en padre, fueron los motivos que le invitaron a esta nueva aventura editorial. "Si he dedicado tanto tiempo a escribir sobre el Carrefour de Lavapiés", pensó, "cómo no hacer lo mismo con mi propia hija". Pero esta alegría se mezcló con la enfermedad y fallecimiento de su madre, Marisa Fanjul, leyenda e icono de la vida cultural de Oviedo. Gran mujer de carácter irreductible, heroína local, genio y figura. Este absurdo, estos vasos comunicantes de energías entre ser hijo y ser padre, cómo la vida se apagaba en una habitación mientras despertaba en la contigua, ginecología y oncología en debate, son algunas de las cuestiones sobre las que Fanjul medita, con una sonrisa a veces amarga, en "El Padre del Fuego".

Como todos los padres primerizos, Sergio le da muchas vueltas a cómo se deben hacer las cosas. Justifica, sin dar lecciones, algunas conclusiones a las que ha llegado. Ser padre es un ejercicio casi voluntario, ser madre, sin embargo, es biológico. Es capaz de mezclar en el mismo razonamiento a José Agustín Goytisolo, Bertín Osborne, Héctor, héroe de la mitología griega y a José Luis Cantero "El Fary", para regocijo de los asistentes. Habla de los mil caminos que se pueden tomar en la educación, de las inevitables comparaciones, de los juicios de valor. De la perplejidad que causa la paternidad cuando te pone frente a las responsabilidades. Pero dejando claro que su libro no es un manual de instrucciones sino un cuento.

No soy objetivo. Quiero mucho a Sergio. Aparte de la admiración profesional, siento un gran orgullo cuando le veo con Candela en brazos. Nuestra relación tuvo siempre cierto componente paterno filial. Le conocí aun con el uniforme colegial, incluso fui su primer jefe. Como padre de adultos adolescentes que soy, sé que nuestra función como progenitores es darles a nuestros hijos amor, ejemplo y comida. De manera que a la pequeña Fanjul nunca le va a faltar lo que a su padre le sobra: amor, sonrisas, optimismo, alas para que su espíritu vuele libre. Es con esa feliz certeza con la que leeré su libro.

Suscríbete para seguir leyendo