Un lujo musical

Intérpretes : Jean-Guihen Queyras (violonchelo) y Orquesta Filarmónica de Londres.

Director : Masaaki Suzuki.

Programa: Obras de L. van Beethoven, R. Schumann y A. Dvorák.

Auditorio Príncipe Felipe, miércoles, 20.00 horas

Oviedo se ha convertido, gracias al continuado trabajo de las últimas décadas, en parada obligada de las agrupaciones y solistas más prestigiosos del panorama internacional. En este caso, la Orquesta Filarmónica de Londres recalaba en la capital del Principado dentro de una gira donde tan sólo figuran, en nuestro país, Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante como destinos.

Bajo la dirección del maestro Suzuki –ante la baja del inicialmente previsto Gardiner–, los británicos ofrecieron un programa excepcional que comenzaba mediante la obertura "Egmont", de Beethoven. La cuerda, impecable a lo largo de toda la velada, mostró una contundencia nada reñida con una luminosidad y un brillo repletos de atractivo. No obstante, al éxito también contribuyeron unos timbales precisos y unos metales extraordinarios que aportaron un color muy particular.

En el "concierto para violonchelo en la menor" de Robert Schumann subyace la preocupación del compositor germano para no ahogar el sonido del chelo, de forma que, más que en un diálogo solista-orquesta, sus intervenciones se yuxtaponen en un formato más apegado a lo que podría considerarse una rapsodia. No taparon en volumen a Jean-Guihen Queyras, pero la formación londinense tampoco renunció a un sonido presente donde el solista, a pesar de su dominio de la obra, parecía no encontrar la comodidad necesaria. Con todo, el músico francés aportó un lirismo muy expresivo a cada uno de los pasajes, añadiendo ligeros matices que redundaban en una interpretación vistosa y de gran nivel y estirando cada compás favoreciendo la concertación que Suzuki manejó con experimentada facilidad. El dominio técnico y la sutileza de Queyras se plasmó en unos pianos excelentes potenciados por el cálido timbre de su "Gioffredo Cappa". Redondearía su paso por Oviedo mediante una propina de Bach donde desplegaría todo su arsenal técnico.

La "Sinfonía número 6 en re mayor" de Dvorák adquirió un nuevo significado a manos de Suzuki y la "London Philharmonia". Quizá en el "Allegro non tanto" inicial se apostó por un sonido algo desequilibrado en momentos concretos (por la potencia de los metales) pero ello no impidió paladear la espléndida sonoridad de los setenta músicos de la formación británica. El tempo lento dejó momentos muy efectistas gracias al exquisito tratamiento melódico por parte de cada sección, recreándose en el lirismo y la sonoridad para estallar, controladamente, en el exuberante "Scherzo", donde una orquesta muy flexible se soldó a la batuta de Suzuki para ofrecer un juego de fortes, pianos y crescendos muy bien trazados. El allegro final sirvió para evidenciar el nivel coral de cada sección, con una luminosidad tímbrica portentosa.

Todavía tuvieron tiempo de regalar, a modo de propina, la "Danza eslava número 10", también de Dvorák, donde Suzuki no dudaría en dirigir y, al mismo tiempo, ejercer como percusionista desde el pódium tocando el triángulo. Un lujo musical al alcance de pocas ciudades en España.

