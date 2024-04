Párpados morados

A Jorge Iglesias Rivas, apenas menor que yo, lo conozco y estimo desde ha mucho. Demasiado. En los primeros setenta me confió la defensa de sus intereses. Perdimos parcialmente pero bien creyó en que casaríamos aquella primera resolución. Desde entonces, somos mutuamente leales a una amistad creciente y broncínea. En ese largo tiempo, y el correspondiente ancho espacio de varios continentes geográficos, otro cliente, persona jurídica, me enseñó que en cualquier negociación si no hubiese fedatario público, la "luz y taquígrafos" de tanta referencia mediática, hubiese siempre alguien más que yo lo que me apresuré a trasladar del Derecho a la Política. En varias ocasiones recurrí a Jorge, simplemente para que estuviera presente en trámites complejos, v.g. el cruce de opiniones con podemitas para favorecer la anterior alcaldía a Wenceslao López o para acompañarme en la burocracia sanitaria que me ha obligado a peregrinar por buen número de Centros hospitalarios. Ahora, inesperadamente Jorge muestra rostro amoratado. Es como si surgiese de una paliza de la antigua BPS de Claudio Ramos o de la delicada Policía de Putin. Parece, sin embargo, que se trata de una bien ejecutada operación, blefaroplastia, de la que, consorte de médico, jamás había oído. Pronto tranquilicé con su explicación. En mi adolescencia participé en reyerta escolar de la que salí con "un ojo morado", a la virulé decíamos, que dolió en exceso a mis padres. Jorge es tipo pacífico, pero tenía que haberme advertido de la esotérica cirugía, que con las proverbiales listas de espera resulta que en los meses transcurridos desde el primitivo diagnóstico ya se habría olvidado. La Mafalda sentada en el Campo induce a su divisa de "pensar en borrador". Me uno desde aquí a considerar que el problema sanitario español es el principal que acecha, superior a la absurda tangana, de momento verbal, entre partidos… el "no es eso, no es eso" orteguiano/ayalino…

