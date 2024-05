Desde hace varios años, en el portal de mi abuela, cuelga una fotografía del chalet de Concha Heres. Al fondo de la imagen puede verse el edificio ovetense en el que ella ha vivido durante las últimas cinco décadas. El palacete, como muchos recordarán, ocupaba la parcela en la que hoy se encuentra la sede asturiana del Banco de España. Algún vecino bienintencionado pensó que sería bonito recordar que en ese lugar estuvo uno de los más destacados ejemplos de la arquitectura indiana que hubo en Oviedo. Hacía ya tiempo que mi abuela había olvidado que una vez fue alcaldesa de la ciudad en la que nació hace 101 años, pero esa imagen en su portal le recordaba todos los días, mientras tuvo memoria, la decisión más controvertida que tuvo que tomar durante los diez meses que ocupó interinamente la alcaldía: autorizar el derribo del chalet. Antes de olvidar su pasado, me hablaba de lo difícil que era gestionar un ayuntamiento sin fondos en una ciudad con carencias tan básicas como la del suministro estable de agua, por ejemplo. De hecho, me recordaba que fueron motivos económicos los que la llevaron a autorizar el derribo de "Concha Heres". Era consciente del valor arquitectónico del edificio, pero no encontró a nadie que quisiera o pudiera comprarlo para salvarlo de la ruina inminente, hasta que llegó el Banco de España, con todo su dinero.

Alcaldesa, pero sobre todo abuela / nacho Monserrat

Menos de un año, el tiempo que fue regidora, en una vida centenaria no deja de ser un episodio más, significado en este caso, por haber sido hasta ahora la única mujer que ha ocupado la alcaldía de la capital asturiana. Ella nunca le dio a ese carácter pionero ningún simbolismo especial. Ante la dimisión del alcalde y la renuncia de su número dos a sustituirle, optó por dar un paso adelante y ocuparse de regir la ciudad hasta la celebración de las primeras elecciones municipales. "Alguien tenía que hacerlo", solía decir. Era su responsabilidad, y la cumplió.

Alcaldesa, pero sobre todo abuela / nacho Monserrat

Mi abuela representaba en la corporación al tercio familiar, uno de los tres en los se organizaban por entonces los ayuntamientos. La elección estaba reservada a los cabezas de familia. Ella era la cabeza de su familia desde que en 1959 había muerto su marido, Alfonso Fuertes, abogado y profesor de la Universidad de Oviedo. Se quedaba viuda y al cargo de seis hijos, la más pequeña de apenas unos meses, la mayor no llegaba a diez. Dejar de ser la ‘señora de Fuertes’ para convertirse en la ‘viuda de Fuertes’ no era sólo un cambio de apelación, tuvo que modificar toda una forma de vida y de encarar el futuro. Se puso a trabajar en la tienda de alimentación que, en la esquina de las calles Toreno y Asturias, tenían su padres, Manuel y Obdulia. No le quedaba otra, a pesar de la incomprensión de quienes la veían repartir pedidos en un motocarro.

La tienda no la hizo rica, ni mucho menos, pero a base de trabajo, logró darles a todos sus hijos la educación que desearon. Con el paso de los años pudo ver como todos ellos fueron saliendo adelante y formando sus propias familias.

Todo lo hizo acompañada siempre por su hermana Palmira, junto a la que ha vivido toda su vida. Es un año mayor que ella, también se había quedado sola con seis hijos menores y hoy la sobrevive. Dos vidas paralelas que han sido ejemplo de tenacidad, trabajo, dignidad y cariño que nos acompañarán siempre a todos los que tuvimos la suerte de pasear a su lado por la vida, ya fuera en el Oviedo de su día a día o en el Llanes de sus veraneos.

Suscríbete para seguir leyendo