¿Cuántas veces puedo llegar a meter la pata al ver una cara conocida en la calle? La mayor parte de las veces saludo por intuición. Es la consecuencia de un coctel de factores nefasto que lastra mi vida social: mi empanada existencial; mis pésimas dotes como fisonomista; la cronofobia que me impide desencriptar el envejecimiento ajeno; mi imaginación, capaz de distorsionar cualquier recuerdo. Puedo tener un vecino durante años y no ser capaz de reconocerlo en la escalera de mi propio hogar. La pregunta que más veces he realizado en mi vida es: "¿Quién era ese que nos saludó?" La respuesta más repetida: "Es tu prima"

Capitalidad en "prime time" / Gonzalo García-Conde

Hace un par de meses, un día cualquiera, iba yo sumergido en lo más profundo de mi abstracción cuando, al levantar la cabeza, vi que me cruzaba con una pareja. Al hombre no llegué a verle la cara, pero ella era alguien a quien yo, sin saber ubicarla ni en su nombre ni en su realidad, sabía que profesaba una sincera simpatía. Así que la saludé alegremente con la mejor de mis sonrisas: "Hasta luego, hasta luego, ¿todo bien?". Me devolvió una mirada seria, sorprendida, enigmática. Como si esa fuese la primera vez que me veía en su vida, sin disimulo ninguno. Mi cerebro se puso a trabajar rápidamente en su base de datos para intentar descifrar el problema. Una centena de pasos más adelante caí en la cuenta. La cara conocida no era otra que la cocinera y presentadora de televisión Samantha Vallejo Nájera, y su acompañante (la forma de caminar de espaldas me dio la clave) era su compañero en "Masterchef" Pepe Rodríguez. Me gusta el programa, es el único que sigo en la televisión convencional, mi subconsciente reconoció a Samantha como una persona familiar y cercana.

El caso es que los cocineros, con toda la impedimenta televisiva, habían venido a grabar en Oviedo un episodio del concurso con motivo de la Capitalidad Gastronómica que nuestra ciudad ostenta este 2024. Hace unos días, por fin, se emitió dicho programa, que estaba esperando con impaciencia. Creo que Oviedo ha quedado muy bien retratado de cara a la galería. El teatro Campoamor, la plaza de la Catedral, la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y el cocinero Nacho Manzano fueron las banderas que nos representaron. Entre los comensales se podía reconocer a nuestro alcalde y a otros miembros de la municipalidad, a algún alto representante del Principado, al presidente de OTEA y a algún miembro destacado de nuestra vida cultural, como Luis Alberto Martínez, cabeza del centenario y extraordinario restaurante Casa Fermín, el gaitero Guti, que con su eterna simpatía se apunta a un bombardeo (ya sea Melendi, Estrella Morente o la tercera pata de "Masterchef", Jordi Cruz) y al presidente de la Ópera de Oviedo, Juan Carlos Rodríguez Ovejero, otro embajador de lujo de Vetusta.

Del menú de Nacho Manzano me gustó que se alejaba de los tópicos y que presentaba una ensalada con navajas y percebes, un solomillo de vaca rubia, bogavante con judías y frutos rojos y una coliflor con caviar y almendras, así como media docena de postres entre los que había uno hecho con oricios. Maravilla, dicho sea, sin probarlo ni olerlo siquiera.

Así que la Capitalidad Gastronómica, que desde mi punto de vista se está desarrollando con cierta tibieza, parece que va sacando notas de brillo poco a poco, como un vehículo diésel al que le cuesta coger velocidad. Y yo tan contento, ya que, aunque Samantha sigue sin tener ni idea de mis simpatías por ella, sentí mucho orgullo de mi ciudad y fui capaz de reconocer a varias personas por la tele a simple vista, que para mí ya es mucho decir.

