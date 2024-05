Pop nasal en Longoria Carbajal

Leíamos algunos días atrás en este periódico el interés del Ayuntamiento en meter mano a la Plaza de Longoria Carbajal buscando darle impulso dentro de la vida de la ciudad. Parece que se está estudiando la idea de dinamitar la fallida fuente de Gabino de Lorenzo, hace años transformada en monumental jardinera fuera de escala, sustituyéndola por un espacio diáfano que devuelva metros a la ciudadanía. Parece también que el globo sonda ha sido recibido positivamente por los vecinos. Cuánto mejor hubiese sido haber sacado adelante en su momento el plan de Eduardo Úrculo, una intervención artística como la del Paseo de Los Álamos. Hoy tendríamos un poco más de patrimonio de nuestro art pop local para sumarlo al Viajero de Porlier, el Culo Monumental del Campoamor y la Cometa de Fuertes Acevedo.

La leyenda cuenta que De Lorenzo estaba en plena euforia megalomaníaca, entusiasmado por el éxito de sus planes de choque. Había sustituido el adorable pino torcido de la plaza de América por la Gabinona. ¡El pueblo había bautizado aquella fuente con su nombre! Otro remanso acuático se hacía inevitable. Cierto que Longoria Carbajal no era la zona más sexy de la ciudad. Rediseñar aquella parada de taxis con aires de posguerra por una zona más humanizada era, en sí mismo, una buena idea. Pero esa fontana, con sus corrientes, sus chorros y sus cataratas, resultaron ser más húmedos para los peatones que lo que estaba previsto. A poco que se levantara un poco de viento, el artefacto se revelaba como una improvisada fábrica de orbayu artificial. La municipalidad mantuvo el pulso contra el clamor popular un tiempo. Al final, la jardinera babilónica quedó como mal menor.

Pero, antes de todo eso, cuando aún era una plaza en blanco y negro, hubo un día que Longoria Carbajal explotó en color. Un día que llegó sin previo aviso para evaporarse después como si nunca hubiese pasado. Un día (aventuro que debía pertenecer a 1991) en el que el grupo de moda entre las adolescentes españolas, "Modestia Aparte", actuó allí totalmente gratis con un lleno clamoroso. Con niñas subidas por las farolas y sobre los hombros de sus padres y novios. Trepando por ventanas, balcones, portales y por los carteles de los comercios. "Modestia Aparte" pertenecía a la segunda ola de grupos de pop superventas. Con un cantante menudo dentro de una talla de ropa mucho mayor de la que necesitaba y con un timbre de voz descarado y nasal. Se reían del futuro desde el número uno de los Cuarenta Principales cantando su grito de guerra, aquel impertinente "y qué más da, jajajaja, si son cosas de la edad", y otros rompepistas pijomadrileños como "Es por tu amor" o "Cómo te mueves". Curiosamente, al contrario que otros grupos más serios de la época, siguen vivos y actuando. No han envejecido mal dentro de la nostalgia

Visto desde la lejanía, hay muchas cosas que no sé, no recuerdo y no entiendo sobre aquello. En qué fecha precisa del año sucedió, por ejemplo. Desde luego no fue en San Mateo. Por qué no se celebró en la plaza de toros o en la de la Catedral, o alguno de los recintos habituales. Por qué fue gratuito. Cuánto pudo costar el alquiler de aquel escenario y aquel equipo de sonido. Quién contrató a la banda. Cómo me enteré de aquel concierto. No fue una cosa esperada durante meses, como solían ser esas citas, sino un plan que surgió de la nada. Por qué no encuentro reseñas sobre esto en las hemerotecas. Ni siquiera sé por qué fui, porque a mí no me gustaba "Modestia Aparte", los chicos nos poníamos muy dignos contra aquellos grupos. Especialmente a los que nos gustaba el rock. Pero allí estuve, entre la calle Covadonga y el escaparate de Bernardo Boutique. Y no me arrepiento, ahora lo recuerdo y me alegro. Ya saben, las cosas de la edad. ¡Ja!

