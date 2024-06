La importancia que la novela, "La bien novelada", da a nuestra ciudad no ocurre al mismo icónico nivel ficcional en el cine. Hay autores como Rafael Gil en su dulzona "Cariño mío" que escogieron Oviedo para escenario, Catedral y Plaza, sin constar por qué razón última, y bien seguí como extra muy de cerca el rodaje y los detalles. El productor batió el récord presupuestario español con la cifra insólita entonces de ¡Cinco millones de pesetas! Buscaba, al parecer y extrañamente, semejanzas con ciudades del extinto imperio austrohúngaro. En mi tiempo de Alcalde intervine en cameos tipo Alfred Hitchcock en las seis o siete películas que se rodaron aquí por José Luis Garci, Vicente Aranda, Fernando Méndez Leite, Pedro Masó... Richard Lester prometió rodar en El Fontán, que le encantaba, pero no lo hizo. Hay una película del maestro, recién fallecido, Jaime de Armiñán, ¡Jo papá!, que contó en el reparto con dos buenas amigas comunes, Gloria Berrocal y Ana Belén, parejas de dos asturianos, Javier Macua y Víctor Manuel. Además de Javier, Víctor y el mismo director pudo influir Juan Tébar, coguionista. Todos, también los fallecidos, integrantes del reparto, Antonio Ferrandis y Fernando Fernán Gómez, se entusiasmaron con filmar en Camilo de Blas, auténtica joya que no todos los ovetenses aprecian como estos exquisitos visitantes.

Ahora que estamos en plenos comicios europeos y el candidato ovetense está muy bien posicionado me viene ¡Jo, Jonás! Cuando hace ya diez años dejé el escaño en Estrasburgo / Bruselas tuve la inmensa satisfacción de ser sustituido por Jonás Fernández, mejor preparado que yo en Economía y en Lengua Inglesa, dos herramientas fundamentales para esa misión. ¡Y mucho más joven! Pasado el tiempo constato que Jonás, que si hay sensatez pronto será ministro, ha sido reconocido por el Partido Socialista Europeo, siendo presidente de una de las principales comisiones, mantiene ágil información a los electores a través de columna en este periódico y va entre los primeros de la lista en puesto que nunca alcanzamos sus predecesores asturianos (Ludivina García, María Muñiz y yo). El admirado Fernando Morán jugaba en otra liga. Además, acompañan a Jonás, al que valoro extraordinariamente, otros tres compañeros que conozco bien de mi andanza europea, con los que he trabajado y de los que sé sus buenos servicios a España y Europa. Me refiero a Iratxe García Pérez, que preside el Grupo socialista europeo, Javier Moreno, que traté durante mi primer mandato y que al inicio del segundo se cometió por los míos la manifiesta injusticia de no incluirlo en lista, y Juan Fernando López Aguilar, exministro, que, como Jonás, Javier e Iratxe merece la confianza de Asturias, pues es importante que contemos con personalidades amigas en las instituciones comunitarias. Vienen tiempos difíciles para la agricultura, la convivencia y la industria europeas con los riesgos de las llamadas deslocalizaciones.

En fin, ¡Jo, Jonás!, ¡Adelante!

