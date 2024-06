La música que mueve el mundo

La música es, primero, vibración; un movimiento que reducido al absurdo y circunscrito al género homo tiene como mínima expresión el bombeo de aire y de sangre. Algo de esa esencialidad primigenia tiene el "Rise" de Barblina Meierhans con el que se abre el espectáculo "Dance in the Sun" de la "Geneva Camerata", que este lunes clausuró con maestría y altura de miras el Festival de Danza de Oviedo. Esa pieza, un calderón de cinco minutos, una nota sostenida con ciertas modulaciones, acompañada de las respiraciones de los metales mientras en el centro de la escena Martí Corbera se agitaba como si fuera el nacimiento del primer caldo musical de la historia, sentó desde el principio al público del Campoamor ante el tipo de representación que iban ver y escuchar. Algo completamente diferente, como dirían los "Monty Python".

"Dance in the Sun" puede que no sea la mejor interpretación que uno pueda hoy encontrarse en los auditorios de todo el mundo de la sinfonía en sol menor de Mozart, que ocupa toda la segunda parte del espectáculo, pero sí tiene la virtud mayúscula de instalar en el corazón de la audiencia un cuestionamiento, una propaganda de acción directa, sobre los cánones de recepción de la música clásica, la forma en que vamos a un concierto y en la que las orquestas ofrecen sus interpretaciones. Y de hacerlo con calidad y emoción.

Toda la recreación posterior de la partitura que Jean-Baptiste Lully escribió para "El burgués gentilhombre" de Molière encuentra en esta interpretación en movimiento que regala la camerata de Ginebra una aproximación ilusionante a lo que pudo haber sido el barroco. Juego sobre las tablas, músicos divertidos y un juego escénico muy interesante donde las torsiones y cambios de órbita de Corbera arrastraban al director y los músicos, trazando una metáfora visual gravitacional sobre la música y sus ejes.

No me gustó tanto, por lo evidente y lo patrio, toda la parte de "Air des espagonles", con su zapateado, castañuelas, toros y banderillas, pero sí los tropismos en los que la orquesta volvía una y otra vez a alzar o abrazar a Corbera y convertirlo en el eje de sus desplazamientos, como si representara la conciencia musical de la humanidad y un movimiento imparable que hace que la melodía nunca se acabe.

Muy aplaudidos al finalizar esa primera mitad, la segunda, integral de la sinfonía de Mozart, introdujo sillas y algunas proezas por parte de los músicos, puestos a prueba por un Martí Corbera que ejerce también en su coreografía de saboteador oficia, como el Pato Donald del clásico "The band concert" (1935). La "Geneva Camerata", aparte de algunos hallazgos escénicos notables en la escuela del arte pobre y eficaz (los juegos de espejos y luces, por ejemplo), nos recordó que la música, a pesar de todas las capas culturales que arrastre, solo es giro, pelvis, respiración, el movimiento que mueve el mundo.

