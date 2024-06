Siento mucho respeto por la figura de Marta Fermín, la directora de la Semana Profesional del Arte de Oviedo. Me parece una persona apasionada, generosa en sus ambiciones, que siente un profundo amor por Oviedo y que ha tenido (con el respaldo de la Fundación Municipal de Cultura) no sólo una visión sobre lo que necesitaba nuestra ciudad, sino además la gallardía y el criterio para sacarla adelante.

El milagro de Ana Micaela / Gonzalo García-Conde

Cuando, el día de la inauguración, Fermín defendió el Palacio de Exposiciones y Congresos como un espacio al que debíamos mirar con cariño, me pareció mucho pedir por su parte. Oviedo tiene atravesado este edificio. Reinsertarlo en su memoria emocional me parece una tarea casi imposible. Hay muchas heridas sin suturar: ha resultado carísimo, estructuralmente fallido y peligroso, fracasado comercialmente hablando, mal dimensionado en el espacio. Ni siquiera es agradable de ver desde la cumbre del Naranco.

Bueno, lo he visitado dos veces en una semana, eso ya se puede considerar un mérito de la Semana Profesional del Arte. Hallar en él una nueva lección de volumen a cargo de Fernando Alba es, en sí mismo, un buen recuerdo para coleccionar. El encantador discurso de la Escuela de Arte de Oviedo o el involuntario diálogo de la obra de Alberto Lelac con el zapato de Meryl Streep, que quizá debió abandonar el espacio para la ocasión, quedan como parte de esta cuarta edición. Pero mi simpatía más apasionada, sin disimulos, se la llevó el optimismo desbordante de Ana Micaela. Me encantó. La convocatoria para la clausura de la muestra, en la que se anunciaba un desfile performance a su cargo se convirtió en una cita inexcusable. Combinarlo con una nueva actuación de "Anima Voices", que ya me habían impresionado durante el encuentro con Bernardo Sanjurjo, resultaba un aliciente más.

La espectacular formación coral infantil, que nos había sorprendido en el Filarmónica con una puesta en escena muy teatral, surgiendo de la oscuridad como luciérnagas, ofrecieron aquí un contrapunto de sencillez mimetizándose con la luminosidad blanca del edificio. Con su dulce versión de la canción de Keane "Somewhere only we know" lograron sacar una sonrisa a todos los asistentes. Fue en ese momento, cuando todos pensábamos que sabíamos lo que estaba pasando, cuando de la nada surgieron los diseños de Ana Micaela paseándose ante la mirada asombrada del público. Un "oooh" contenido ante la belleza de sus diseños. Universos llenos de vida, piscinas, paisajes, flora y fauna, estados de solaz abandono, lugares que deseas visitar, espacios donde quisieras vivir. Color, optimismo, felicidad. Pinturas que se convierten en trajes, vestidos que son esculturas. Faldas con volúmenes imposibles, cortes que recuerdan al mundo clásico. "Anima Voices" ya había comenzado su versión de "Knocking on heavens door" y las modelos parecían flotar como ángeles. Duró muy poco tiempo, quizá quince minutos, pero ¿cuál es la vida objetiva que tienen los momentos de felicidad absoluta?

Marta Fermín resumió de manera práctica lo que allí acababa de pasar. Se mostró encantada de haber podido mostrar el talento de esta artista antes del salto profesional que estaba a punto de dar. La diseñadora, emocionada por la acogida a su propuesta, nos habló de sus escenas atiborradas de vitalidad, del afán por abrazar lo inabarcable. Pero no estoy seguro de que ninguna fuese consciente del milagro que se acababa de obrar. Porque, quizá para todos los que allí estábamos, pero seguro para mí, tan escéptico, el Calatrava será, desde este día y para siempre, el lugar donde conocí el talento de Ana Micaela.

