OFIL, el latido musical de la ciudad

El curso 2023-2024 ha sido, sin duda, uno de los más intensos a nivel musical que se recuerdan en la capital del Principado. La cantidad y calidad de las citas –mención especial para el histórico concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena– han evidenciado el potencial cultural ovetense que ha sido labrado, lenta pero de forma constante y segura, durante décadas. Uno de los mayores activos de Oviedo es su orquesta. La fuerza motriz que impulsa a música clásica de la ciudad o, si me permiten un símil más prosaico, el «pálpito del universo» ovetense, parafraseando «La Traviata». No deja de ser un orgullo y un privilegio que una ciudad con poco más de 220.000 habitantes posea una agrupación sinfónica con el nivel que ha demostrado en los últimos años. Particularmente, la presente temporada ha sido un curso lleno de exigencia donde los músicos han dado un paso al frente y no han eludido la responsabilidad que suponían los actos conmemorativos de su vigésimo quinto aniversario o la intensidad de un calendario repleto de compromisos.

La vocación lírica de Oviedo Filarmonía ha quedado de relieve en la presente campaña. Orquesta titular del Festival de Teatro Lírico Español –ofreciendo muy buenas prestaciones–, dentro del ciclo «Conciertos del Auditorio» ha acompañado a estrellas internacionales como la soprano Ermonela Jaho o los tenores Javier Camarena y Rolando Villazón. Por si fuera poco, su presencia en la temporada de la Ópera de Oviedo se ha incrementado en los últimos años y, en el próximo curso, protagonizará tres de los cinco títulos, reforzando sus aspiraciones para convertirse en la orquesta titular del Teatro Campoamor.

No obstante, su crecimiento en el terreno sinfónico se ha hecho patente por medio de meritorias interpretaciones de las sinfonías octava y novena de Dvorák o en la doble colaboración realizada con la OSPA –y con las formaciones corales de la Fundación Princesa de Asturias y «El León de Oro»– para ejecutar la segunda y tercera sinfonías de Mahler, festejando las bodas de plata del Auditorio Príncipe Felipe. Buena parte de esta evolución ha estado marcada por la batuta de Lucas Macías. El director onubense está realizando un gran trabajo con la plantilla al mismo tiempo que ha experimentado una progresión asombrosa sobre el pódium.

La temporada ha finalizado con una serie de actos organizados para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la orquesta, entre los que destacamos la exposición llevada a cabo en la plaza de Trascorrales –con múltiples conciertos de cámara a cargo de los integrantes de la propia OFIL–, la edición del libro de la coprincipal de violonchelo de la sinfónica ovetense (Sara Chordà), donde se repasa de forma exhaustiva el cuarto de siglo de la orquesta y sus múltiples avatares, o la concesión del «Asturiano del mes» de LA NUEVA ESPAÑA. Coronando todos estos eventos, la entrega de la Medalla de Plata de la ciudad, que quizá habría requerido mayor difusión mediática desde la Fundación Municipal de Cultura, un reconocimiento que tan sólo poseen 18 colectivos y personalidades y que, en palabras del alcalde, Alfredo Canteli, «no es algo unilateral del Ayuntamiento, sino de todos los ovetenses».

Sin embargo, aún hay asuntos pendientes con la orquesta, como la revisión salarial, bien es cierto que ya se ha incorporado la antigüedad, o la dotación de un local de ensayos adecuado. Quizá sería una buena oportunidad, tal y como adelantó este mismo medio, para acondicionar un espacio para la orquesta en el antiguo Palacio de los Niños y realizar un buen recinto musical: un espacio polivalente del que se podrían beneficiar la orquesta y la banda municipal y que podría destinarse a iniciativas musicales con escolares.

Esperamos que la temporada de la Oviedo Filarmonía haya servido para valorar las posibilidades y el trabajo de una agrupación que, como buen latido musical ovetense, debe jugar un papel central en la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

