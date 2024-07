Todos los setiembres, mediados los cincuenta y luego, a partir de 1963 en que me incorporé sustituyendo a mi padre, la ovetense tertulia Los Puritanos se reunía no solo en torno a unos cafés y a cierto sarcasmo suavemente republicano sino a predicciones de negacionismo masoquista con que se auguraba el inminente fracaso de Ayuntamiento, empresa y solistas de la temporada de ópera mateína si la organizaban el empresario Fabio Ronchi y el concejal Julio Vallaure. El rito era: primero, se escuchaba a antiguos cantantes, Bárzana y Galindo, denigrar el elenco, y se remataba con la información, confidencial, que proporcionaba telegráficamente el diplomático Amaro González de Mesa, uno de los ovetenses más digno del gentilicio que he conocido sin olvidar a Sabino Fernández Campo, Calzón, Luisín Arias G-Braga, Sarandeses, Arturo e Ignacio Buylla, Nacho Quintana, Manzanares, Juan Benito, Luis Arce, Ladreda, Curieses o San Miguel...

Con mucho retraso me entero de su muerte. Era genial, un ilustrado, progresista que a veces lo ocultaba por oficio diplomático. En la cafetería del madrileño Hotel Velázquez mantenía tertulia ovetensista a mediodía con los eminentes abogados Rodrigo Uría Menéndez y Rodrigo Uría Meruéndano, su pariente Pedro Rodríguez Arango, liberal comprometido con Gil Robles y Ridruejo del llamado Contubernio de Múnich, y algún otro. Juan de Lillo lo trajo para presentar sus libros, yo también para desde mi ventana, junto a Pedro Silva y mis hijos. Nos hizo entretenidos y deliciosos momentos. Amaro se acercó al PSOE a través de Tierno y de Yáñez. Sus Memorias fueron publicadas por la editora de sus compañeros de carrera, La Carrera, pero hay anécdotas escuchadas en Trascorrales, restorán de calidad irrepetible, a añadir:

–Al entregarse la embajada en México, la última que conservaba la República en el exilio, trámite gestual en que España fue representada por Amaro, éste reclamó que el cesante embajador o cónsul– ¿Martínez-Feduchi?– le firmara el último pasaporte, cuño y troquel, documento que debería mostrarse en institución relevante, v.g. el Museo de la Ciudad que con anhelante insistencia reclaman Ignacio Quintana y Carlos Llaneza (Por cierto, ¡¿qué será de los archivos de Pérez de Castro y Manzanares?!).

–Como embajador en Caracas, Amaro intervino en el proceso de disolución de ETA, consiguiendo que Venezuela aceptase algunos terroristas de la Francia sureña para mejor control de la seguridad española. En ese trámite hubo de participar entre el Gobierno caraqueño y Julio Feo, enviado de Felipe González, sobre la peligrosidad sobrevenida de esos terroristas.

En fin, Amaro es ovetense extraordinario.

Suscríbete para seguir leyendo