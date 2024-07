Un ser maravilloso

He necesitado dejar pasar unos días para "tocar tierra", respirar bien profundo y poder enfrentarme a estas líneas. No es fácil escribir con el corazón roto, pero el amor lo puede todo.

Desde pequeños, nos educan para la felicidad, entendida como ir quemando etapas de la vida sucesivamente según corresponda y aceptar la muerte cuando la "ley de vida" se hace cumplir en la vejez. Sin embargo, en la última semana, la injusticia, el infortunio, el destino… ¿quién sabe? ha querido que mi compañero de vida, Jose, mi Bo del alma, me diga adiós apenas cinco años después de casarnos.

La nuestra ha sido una vida juntos de diez años, quizás corta, pero una vida muy disfrutada. Sin embargo, nos merecíamos más, Jose se merecía mucho más: más libros, más cine, más charlas interminables con amigos, más viajes juntos; mucha más vida.

No había acabado 2014 cuando nuestro amigo en común, Luismi (eternamente agradecido a tí), obró de celestino. "¿Es guapo" le pregunté, "Es guapo, pero, sobre todo es una bellísima persona" me dijo. Y, desde entonces, no ha habido un día de estos años en los que no me hayas hecho testigo de tan valiosa y escasa cualidad, la de ser buena persona.

Con tu prudencia, tu sensatez, tu talante y tu aplomo has servido de contrapeso a este corcel a veces indomable y, juntos, hemos recorrido "disfrutones" estos diez años en los que he intentado hacerte el hombre más feliz del mundo.

Y es esa bonhomía la que ha quedado patente en estos días de tu último adiós. No me cabía ninguna duda de lo querido que eras porque no había paseo por las calles de tu Oviedín que no llevase implícito tropezarnos en cada esquina con gente que te conocía y a la que deleitabas con tu sonrisa perenne.

Sin embargo, lo vivido en tu velatorio y en esa basílica abarrotada en el funeral roza lo indescriptible, abrumador a ratos, pero reconfortante saber que has compartido tu vida con un ser humano excepcional, maravilloso, "un ángel", me dijo alguien.

De todas las edades, género, condición, procedencia o ideología, poca gente conozco como tú que suscite tanta unanimidad en los buenos adjetivos.

Quiero aprovechar estas líneas (y hacerlo extensivo en nombre de toda la familia) para dar las gracias a todas esas personas, tantísimas, que habéis sacado un hueco para darnos un beso, un abrazo o unas palabras de aliento. Vuestra presencia nos ha dado fuerzas para intentar sobrellevar estos momentos aciagos. Estoy convencido de que Jose estaría igual de agradecido que nosotros.

Te vas muy pronto, cariño. Solo Dios sabe a qué menesteres te ha llamado, seguramente buenos porque tú eres paz. A ti que te gustaba siempre tener un ramito de flores frescas en el jarrón del salón, ahora te vas a bordo de un jardín.

Vuela alto y guíanos desde allí.

Espérame en nuestro paraíso griego.

Bo, te quiero mucho.

Suscríbete para seguir leyendo