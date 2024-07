El cabello, el lenguaje y las palabras

Escribe Irene Vallejo en su exitoso ensayo "El infinito en un junco" que los libros son la memoria del mundo. Se idearon para que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. Es cierto que la escritura y el lenguaje van cambiando y moldeándose con el paso de generación en generación, como nuestro cabello, cuyo estilismo y cuidado se adapta a las tendencias de cada momento y a los nuevos productos que aparecen en el mercado para darle formas nuevas y potenciar su esplendor. Quizá son modas, flamantes expresiones, inventos o estilos heredados de otros idiomas antes lejanos y ahora cada vez más presentes los que provocan esas mutaciones.

Durante la placentera lectura de la obra antes mencionada me ha venido a la memoria la cantidad de frases en las que el pelo adquiere protagonismo logrando que podamos verbalizar muchísimos sentimientos, desde el miedo al valor, el desahogo de una persona, su alegría o su tristeza. Juegos de palabras que condensan una fraseología quizás única. Me bastan algunos ejemplos para defenderlo.

Para hablar del valor de un varón es corriente decir "es un hombre de pelo en pecho". Para hablar de una persona o un objeto que llega en el momento oportuno se dice "viene de perilla".

El pelo y el cabello han dado mucho repertorio a nuestro lenguaje. Si hablamos de dinero, para demostrar que uno ha perdido en el juego decimos "a Fulano lo han pelao"; y cuando se trata de una persona muy tacaña, aquellos a quien no se les saca un céntimo de ninguna forma, decimos "del lobo un pelo". Si nos referimos a la cultura o inteligencia de un individuo, la expresión más popular es "Fulano no tiene un pelo de tonto". En esta línea, no hay mejor medio para expresa la testarudez de alguien que decir "es que se le ha metido entre ceja y ceja". Y, "al sagaz de turno dicen que es tan listo que corta un pelo en el aire". Hoy, psicoestéticamente decimos, que el cabello es vehículo de seducción y comunicación y está en la parte más noble del ser humano, la cabeza, donde radica la síntesis de nuestra personalidad.

Resultan curiosas todas estas expresiones cuyos orígenes son difíciles de encontrar. Para demostrar terror solemos decir "tengo los pelos de punta" y para evitar una cuestión entre dos amigos, casi siempre, al intervenir un tercero con el objetivo de que la bronca no siga adelante apostillamos "pelillos a la mar".

Juegos de palabras, dichos y frases hechas en las que el cabello adquiere un doble significado demostrando, nuevamente, que el castellano es un idioma muy rico y denota un pasado histórico. Muchas se originaron hace siglos y se han ido transmitiendo de boca a oreja. Más tarde, también por escrito llegando hasta nuestros días formando parte de nuestra cultura popular.

El escritor Antonio Muñoz Molina, premio Princesa de Asturias de las Letras 2013, destacó durante su discurso en el Teatro Campoamor de Oviedo que "hay algunas singularidades en el oficio de escribir, como las hay en cualquier otro. La primera es que la necesidad humana que satisface es una de las más intangibles, aunque también una de las más universales: la de saber historias y la de contarlas, es decir, dar una forma intangible al mundo mediante las palabras. Una historia, de ficción o no, propone un modelo universal de un cierto campo de la experiencia a partir de la observación de los datos particulares de la vida".

Y si hablamos de vida, es incontestable que los cabellos tienen mucho que decir. Mi oficio, uno de los más antiguos del mundo, perdura como las palabras, enriqueciendo a una sociedad cambiante, es cierto, pero que mantiene tradiciones para que uno se explaye sin "pelos en la lengua".

