Luis López Suárez, poeta y eoto

He dicho y escrito, de no haber tenido el privilegio de nacer frente al San Francisco, para los ovetenses el Campo, donde pienso también morir, me hubiera gustado hacerlo en la margen asturiana del Eo. Nacer e irme, no son decisiones mías, pero sí plantarme en la ribera eota, un maravilloso lugar, donde incluso, la demasiado frecuente lesiva presencia de ladrillo u hormigón armoniza excepcionalmente el paisaje. Mi casita, realizada por Felipe Díaz de Miranda y rematada por Gonzalo Moure, y el Puente de los Santos, están integrados en la tolerante bondad de la Naturaleza. La calidad del Eo, también la dan sus ribereños, algunos grandes amigos ya idos, Julián Guerra, Gerardo Entrena, Dionisio Gamallo, Montaña, Calvo Sotelo, Pérez de Castro, Fina / Peñalba, Mercedes Sánchez de Mediavilla, Rafael del Pino, Rico, Luis Estrada, Cortezón, los Legazpi, los Pérez Prieto, Concha Escalante... También me ha sido dado tratar a otros intelectuales felizmente vivos (Cancio Donlebún, Daniel Guerra, Virgilio Zapatero, Mediavilla, Calixto y Mimo Pérez de Castro, Ten, Alda, Vivín, Evaristo y Chemi Lombardero, Sanjurjo´s, Gea, Julián Ariza, Tina Blanco y Gonzalo Moure...),y aun río arriba, Manolo Sampedro. Ahora me llega el segundo poemario de Luis López, Oficio de difuntos, magníficamente editado, prologado por Rosa Navarro, que, pese al lúgubre título evocador de la cunqueirana eota Santa Compaña, me llena de nostalgias. Con Cancio, Guerra, Camilo López, Gea y otros eoarios intentamos, tras la iniciativa de Luis, una revista, El Campo del Tablado, de periodicidad anual y reminiscencias castropolenses, o castropolinas como decía don Luis Legazpi, que desgraciadamente careció de continuidad.

No sé cuándo volveré al Eo, si es que vuelvo, pero sé que río, ría, paisaje y paisanaje se encuentran en pleno esplendor si ayuntamientos y consejerías no los densifican. De momento paso mi torpe mano izquierdosa por la satinada portada de Oficio de Difuntos. Pérez de Castro, al que mucho sigo queriendo, sostenía que el tacto era el mejor de los sentidos. ¡Pues eso!

