Hace un año el diario LA NUEVA ESPAÑA publicaba nuestro artículo titulado "65 años de historia en el corazón de Oviedo" en el que hacíamos un recorrido histórico del edificio de la Delegación de Defensa, antiguo Gobierno Militar. El inmueble forma urbanísticamente parte de la ovetense plaza de España; es su vecino abanderado y ocupa un espacio preferente. Por tanto, no le fueron ajenas las reformas estructurales del espacio común. Como parte de nuestro estudio, a la espera de ser publicado por el Ministerio de Defensa, anticiparemos algunos contenidos vinculados a la historia de la plaza mediante un itinerario cronológico señalando algunos de los hitos significativos, trayecto que ha sido posible gracias, sobre todo a la documentación existente en el Archivo General de la Administración y a la hemeroteca del diario La Nueva España de donde proceden la casi práctica totalidad de las noticias que se mencionan.

La plaza de España en Oviedo: 80 años de historia

La plaza ocupa el espacio donde se ubicaba el, en otro tiempo, Hospital Provincial de Llamaquique, muy afectado en la contienda bélica. Sin embargo, pese a evaluarse una vez finalizado el conflicto la posibilidad de su reconstrucción, el nuevo diseño urbanístico proyectado por el arquitecto madrileño Germán Valentín-Gamazo apuntaría argumentos suficientes para su demolición definitiva y el traslado de las instalaciones hospitalarias a otra zona de la ciudad. En ese sentido, la dinámica urbanística consolidada el 13 de marzo de 1943 con la firma de un convenio entre la Dirección General de Regiones Devastadas y la Diputación, estableció la aportación de parte del Estado "para la construcción del nuevo hospital, la cantidad de 7.334.000 pesetas, cifra equivalente a lo que ascendería la reconstrucción de los edificios destruidos".

La plaza de España en Oviedo: 80 años de historia

La citada Dirección General llevaría a efecto "la ejecución de todas las obras de urbanización de los terrenos del antiguo hospital en las condiciones establecidas por el Ayuntamiento, con las reformas a que den lugar posteriores determinaciones de la Superioridad, valorándose el costo de la urbanización en 2.740.000 pesetas como máximo". Así, Regiones Devastadas obtenía el derecho a las parcelas necesarias para construir edificios públicos y en su compromiso de urbanizar, se hacía cargo de los escombros y restos del antiguo hospital para despejar la zona.

El 23 de octubre de 1944 se produjo un acontecimiento muy significativo para la historia urbanística ovetense: "A la una y media de la tarde de ayer, en los terrenos de lo que fue Hospital Provincial, se procedió a celebrar un acto de gran trascendencia para la provincia y, especialmente, para Oviedo: colocar la primera piedra de lo que va a ser gran plaza de España", apuntándose que: "La plaza de España tendrá unas dimensiones parecidas a la histórica plaza Mayor de Madrid y la obra total excederá de treinta millones de pesetas". El acta de este hecho "fue depositada en un tubo de cinc y en una arqueta del mismo metal se guardaron monedas corrientes, periódicos del día y se colocó debajo de la piedra base de la plaza, que corresponde a uno de los ángulos del edificio que va a ser Gobierno Militar" Aquella primera piedra tenía calidad de intención, aunque no fue hasta mayo de 1945 cuando se redactaría el proyecto para el edificio del Gobierno Militar aprobado en el mes de diciembre del mismo año.

Pese a que no sabemos la fecha exacta en la que dieron comienzo las obras, la hemerografía nos permite saber que en abril de 1946 se estaba construyendo el edificio destinado a Obras Públicas, obra del arquitecto Félix Cortina Prieto y todo apunta a que se había iniciado también el destinado a Gobierno Militar. Sin embargo, en 1954 las paciencias empezaban a manifestar agotamiento: "Es preciso lograr por todos los medios que esta zona de Oviedo se urbanice pronto", título con el que se publicaba un artículo sobre la plaza, y en el que la definía como "esa obra en apariencia inacabable".

En cuanto al inicio del funcionamiento de las Administraciones, en noviembre de 1955, el periodista Pelayo firmaba un artículo de opinión a través del cual sabemos que el edificio de Obras Públicas estaba ya en funcionamiento, y el Gobierno Militar terminado (al menos exteriormente).

No obstante, en junio de 1957, el diario LA NUEVA ESPAÑA ofrecía un titular en primera página: "Lo que Oviedo no merece", y en la séptima, otro titular que daba explicación a la cita: "Tres años de plazo, para la urbanización del recinto hospital, se han convertido en catorce, sin que la obra se haya terminado". A este respecto son muy significativas las palabras del periodista Cepeda que reproducimos a continuación: "Oviedo entero sabe que el “recinto hospital” ha constituido un tapón, una barrera que impidió el crecimiento urbanístico que lógicamente se hubiera producido si los acontecimientos se hubieran desarrollado con normalidad. Por esta zona, el Oviedo urbanístico llegaría hasta el estadio de Buenavista, cuando menos, si el proyecto previsto para el “recinto hospital” se hubiera terminado en el plazo determinado previamente e incluso en un poco más de tiempo".

Así las cosas, en abril de 1958 se empezaban a escuchar tambores que anunciaban un nuevo proyecto de arquitectura vertical para la plaza, previéndose, al decir de las fuentes del periodista, "edificaciones de más de doce pisos, tal vez de hasta dieciséis". Algo que finalmente no se ejecutaría. Sin embargo, producto de la lenta continuidad de las obras, se produjo, en julio de ese mismo año, la inauguración del edificio del Gobierno Militar y en el mes de octubre la construcción de la escalinata de acceso a la plaza desde la calle Santa Susana.

El 5 de febrero de 1959, la prensa daba cuenta de la visita que el día anterior habían hecho tres ministros a la plaza de España la cual observaron desde el Gobierno Militar. Y en noviembre podíamos leer en titulares que "el edificio para la Jefatura Superior de Policía iba a ser construido en la plaza". Proyectos hubo en 1961 de "rascacielismo" para la plaza que se anunciaban de plazo breve en ejecución con un titular y dibujos fantásticos.

El 17 de junio de 1967, el BOE publicaba la resolución por la que se adjudicaba la obra del edificio destinado a Gobierno Civil con un presupuesto de 30.021.534,06 pesetas. Y el 30 de septiembre se anunciaban: la desaparición del arco que separaba la plaza de la calle Santa Teresa (tardaría mucho en llegar) y la construcción, junto a uno de los laterales del Gobierno Militar, del edificio para la Audiencia (algo que nunca sucedió). En ese momento, el redactor Orlando Sanz escribía que: "Pero esta vez, parece que va en serio".

Abril de 1969 proporcionaba titulares sin recorrido: "El proyecto de palacio de justicia se encuentra muy materializado. Irá ubicado entre el Gobierno Civil y el Militar. Y 1970 daba la palabra al periodista Orlando Sanz: "A estas alturas cualquier solución que se tome para la desdichada plaza de España no puede ser convincente […]".

En 1972 se analizaba la distribución del edificio que haría ángulo entre el Gobierno Militar y el Civil. Para el otro ángulo "también se encontrará pronto destino". Y enero de 1974, se publicó un dibujo de los dos edificios que iban a flanquear al Gobierno Militar, uno destinado a edificio administrativo de Servicios Múltiples y el otro a Delegación de Obras Públicas (el que ocupa actualmente la Demarcación de Carreteras del Estado).

En enero de 1975 estaba en construcción el edificio de Servicios Múltiples. Y en abril nueva visita ministerial con actuación prevista: una gran fuente central y un "entorno verde donde se pueda estar" en la plaza de España. Terminaba el año con el diseño para la plaza de jardines y fuentes y un monumento a Francisco Franco adjudicado al escultor Juan de Ávalos. Ambas obras fueron inauguradas a la vez en septiembre de 1977 envueltas en la polémica que los tiempos de la transición democrática creaban por la adaptación del recuerdo del pasado a las aspiraciones del futuro. Ese año, el edificio de Servicios Múltiples (actual Consejería de Educación) estaba construido y operativo al menos desde marzo; su equivalente (actual Demarcación de Carreteras del Estado) a la derecha del por entonces Gobierno Militar se encontraba en construcción (adjudicada a finales de 1976).

Llegado febrero de 1980 se procedía a derribar uno de los cuerpos del edifico de Obras Públicas, el del lado de la calle Santa Susana y, ese mismo año, el cuerpo que formaba arco sobre la calle de Santa Teresa. Muchas personas recordarán haber entrado y salido de la plaza a través de este último que servía como puerta de acceso a viandantes y vehículos. El desaparecido diario Región, se hacía también eco de la noticia y su redactor, de nombre desconocido, ofrecía unas palabras muy elocuentes "no hay tortuga que no dé la vuelta al mundo si no para de caminar para ello". Se acercaba el final de un trayecto cronológico que finalizó en 1984, casi cuarenta años después de ser colocada la primera piedra, al ponerse un remate con "barandillas y enlosado" en la parte exterior ajardinada en la zona de acceso a la plaza desde Santa Susana por el lado del edificio que ubica a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.

Suscríbete para seguir leyendo