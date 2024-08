Cien años del mejor escaparate de Asturias, un espejo en el que mirarse

Hace justo un siglo el Paseo de Begoña, en Gijón, acogió la primera "Feria de Muestras Asturiana" para mostrar las novedades de la industria de nuestra región. Fue el origen de lo que Luis Adaro Ruiz-Falcó, encargado de reimpulsarla en 1963 tras un parón de 32 años, bautizó como "el escaparate de Asturias", un apodo tan acertado que se mantiene vigente a día de hoy. Su tenacidad, junto a la de un nutrido grupo de colaboradores como Dimas Menéndez, Manuel Díaz, Claudio Fernández Junquera o Alfredo Canteli, el actual alcalde de Oviedo, por citar algunos, cimentó una Feria que actualmente es la más visitada de cuantas se organizan en distintos puntos de España.

Centro de ventas, de pacto de negocios, de exhibición de proyectos de futuro, de visitas oficiales, espacio de ocio y gastronomía, la Feria de Muestras de Asturias (Fidma) es, sin duda alguna, uno de los grandes atractivos del verano gijonés y asturiano. Escribe el historiador Héctor Blanco en el diario La Nueva España, que "cada año hay una parte de Gijón que se construye para destruirse casi de inmediato", en referencia a las dos semanas de duración de la FIDMA.

Este año la estoy viviendo con más intensidad que nunca gracias a la invitación que me cursaron para exponer parte de mi colección de objetos de barbería que puede verse en el pabellón cuatro del Palacio de Congresos del recinto ferial, un pequeño recorrido por la historia de un oficio que tanto me ha dado y al que estaré siempre eternamente agradecido. Como lo estoy de todas las personas que han pasado a visitarlo y que me ha permitido reencontrarme con tantos y tan buenos amigos. No en vano, en Gijón, hice mis pinitos con el peine y las tijeras cuando apenas tenía 16 años y mi hermano José regentada una barbería en el puerto de El Musel.

Además, estoy aprovechando estos días para empaparme de las iniciativas más vanguardistas que se impulsan en Asturias y que, obviamente, encuentran en la FIDMA un extraordinario altavoz para darlas a conocer, debatir y mostrar al mundo que el Principado es un espejo en el que mirarse. Este fin de semana, por ejemplo, tuve la oportunidad de asistir a la conferencia "Entendiendo la inteligencia artificial: beneficios, desafíos y casos de uso" organizada por el Instituto del Conocimiento para el Desarrollo de Asturias que dirige mi amigo Isidro Fernández Rozada. "Es difícil predecir el futuro, pero a corto plazo ya veremos inteligencia artificial en dominios que no imaginábamos", recalcó durante su interesantísima intervención Susana Irene Díaz Rodríguez, catedrática de Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo.

Y es que en la FIDMA hay espacio para todo y para todos. Actos sociales, culturales, empresariales, deportivos… cada día es una ocasión nueva para aprender disfrutando y de esto son conscientes las miles de personas que a diario acceden al recinto ferial Luis Adaro, la persona que dejó un legado único, un entusiasta que tuvo visión de futuro, yo diría que fue el Jovellanos del siglo XX.

