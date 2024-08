Un futuro para Oviedo sin zancadillas políticas del señor Llaneza

Carlos F. Llaneza, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, ha vuelto a demostrar por qué él y su grupo son irrelevantes en Oviedo. El viernes publicaba un artículo reuniendo toda la inquina que alimenta su incompetencia para atacar a Alfredo Canteli y pintar una realidad paralela –y falsa– a la que disfrutamos todos los ovetenses. Para ello, este personaje, que levita en la política local entre su deseo imposible de ser el cronista de Oviedo y su obediencia debida a los viejos espíritus del socialismo ovetense –Masip y Wenceslao–, echa mano de todo el manual de la vieja y trasnochada izquierda para construir un relato que ni él mismo se puede creer.

Y ante su artículo/declaración de su propia incompetencia quiero hacer algunas precisiones:

Otros artículos de Covadonga Díaz El primer San Mateo del cambio

1.–Saca pecho de la historia del socialismo ovetense de los años 80 del pasado siglo, pero se olvida de que Masip ha sido, junto con otro socialista, Wenceslao López, el peor alcalde de la historia de Oviedo. El que destruyó el Vasco y el que era tan ineficaz que guardaba más de 2.000 millones de pesetas en la caja sin gastarlos para resolver los problemas –muchos– de los ovetenses. La historia del socialismo con Oviedo tiene bemoles. Masip, un inepto; y Wenceslao López, al que sufrí como concejala en la oposición, un despropósito personal y político que no sólo no hizo nada, sino que consiguió generar un clima de crispación y decadencia que casi lleva a esta ciudad a la quiebra. El grave problema del señor Llaneza es que no gobierna ni su grupo ni la AMSO-PSOE, lo que le convierte en una simple marioneta de los afanes de revancha de Wenceslao y sus huestes.

2.–El señor Llaneza asegura que Alfredo Canteli no dialoga, que actúa de espaldas a la ciudadanía. Pero resulta que el alcalde ya ha llegado a varios e importantes acuerdos con Izquierda Unida, entre ellos, algunos fundamentales para el futuro de Oviedo, como la Fábrica de la Vega. ¿No será que quien está en contra de la negociación y el diálogo es el PSOE del señor Llaneza? Si Alfredo Canteli puede dialogar y llegar a acuerdos con IU y no lo puede lograr con el grupo municipal socialista, ¿no será que quien es incapaz de dialogar y de acordar es el señor Llaneza? Me consta que el alcalde ha tendido la mano al señor Llaneza para buscar consensos y si no los ha habido es porque éste no es dueño de sus decisiones; depende de lo que le dictan quienes siguen alimentando su afán de revancha contra una ciudad que les dio la espalda y les mandó a la oposición, en su caso, con uno de los peores resultados de la historia de la AMSO en Oviedo.

3.–Lo único gratificante del artículo del señor Llaneza es que, a la hora de denostar la gestión del gobierno municipal, no menciona –lo que, lógicamente, da a entender que las aprueba– ni la nueva rotonda de Santullano ni las obras del Palacio de los Deportes, que solicitaron inspeccionar y lo hicieron esta semana. No esperamos una felicitación, pero hay ocasiones en las que un silencio es un aplauso atronador.

4.–El señor Llaneza se empeña en mantener el mantra de la más sectaria izquierda negando la realidad que solo él y su tropa no aceptan: Oviedo es hoy la capital de Asturias en turismo, en empleo, en actividad económica, en inversión pública municipal y en servicios de atención y promoción social. Si comparamos el Oviedo que hoy disfrutamos con el que sufrimos en el cuatrienio negro del tripartito, al señor Llaneza se le debería caer la cara de vergüenza.

5.–El señor Llaneza vuelve a enredar con la galería comercial del Calatrava. ¿Cuál es su alternativa? Estamos hablando de un espacio de más de 45.000 metros que, si el Ayuntamiento no actúa, se quedaría vacío e inútil. Su valor es de casi 20 millones de euros y los ovetenses lo hemos comprado por 5 millones de euros –de los que recuperamos 4 por el IBI pendiente–. ¿La propuesta de Llaneza es que este espacio se quedara abandonado y deteriorado eternamente? ¿No sería lógico exigirle al líder (¿?) de la oposición una visión más proactiva en la defensa de los intereses de la ciudad? ¿Por qué es posible que Canteli logre un acuerdo con Gaspar Llamazares para desarrollar este espacio y no sea viable con Llaneza? Evidentemente, estamos ante una nueva prueba de la marginalidad política a la que está llevando al PSOE ovetense y de que Llamazares es el verdadero líder de la oposición.

6.–El señor Llaneza no pierde la ocasión de ir contra la hostelería ovetense. Estamos ante un sector fundamental para la economía local y es absolutamente incomprensible que se regodee, una y otra vez, atacando a estos profesionales. El turismo, la hostelería y la hotelería son elementos esenciales para el desarrollo de la actividad económica y el empleo en Oviedo. Quien los ataca, va contra los intereses de Oviedo.

7.–Resulta patético el afán del señor Llaneza por apropiarse del interés de Alfredo Canteli por presentar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031. Es falso que este proyecto responda a una propuesta del PSOE local. Es una decisión anunciada con anterioridad por el equipo de gobierno y sólo esperamos que el señor Llaneza no trate de boicotearla como hace continuamente con los proyectos de interés para Oviedo.

Dicho todo lo anterior resulta evidente que el señor Llaneza vive en un mundo paralelo al del resto de los ovetenses, despreciando, sin razón alguna, la excelente gestión del gobierno municipal. Y en ese abismo del "frente del no" en el que se empeña en caer no debería olvidar que el que desprecia demasiado, se hace digno de su propio desprecio.

Suscríbete para seguir leyendo