La figura funcionarial en Oviedo

Una figura desconocida por la mayoría inmensa de los ovetenses fue la del funcionario del Ayuntamiento de Oviedo en tiempos de la II República denominada "Gestor Afianzado", una especie de súper-funcionario que coordinaba todos los servicios de la consistorial ovetense. La creación de la citada plaza no estuvo exenta de polémica porque la secretaria que ostentaba el señor Bueres estimaba que era ilegal al no estar ajustada a derecho, al no ser publicada en el Boletín del Estado y de la Provincia. Intervino en la polémica el Gobernador Civil al que Bueres instaba se proveyese la plaza con arreglo a la ley

Después de la Guerra Civil la plaza fue desempeñada de manera provisional por otro funcionario y, en junio de 1955, se declaró vacante al tiempo que se recordaba la necesidad de convocarla. Al final terminó desapareciendo de la estructura orgánica de personal del Ayuntamiento.

Continuando con las plazas de funcionarios, sorprende en marzo de 1976 que por primera vez en la historia, optaban a dos plazas de ordenanzas dos mujeres, hecho insólito que había levantado cierta expectación en la ciudad, frustrada finalmente por la no presentación de dichas mujeres al examen. Sí lo hicieron cinco varones, dos de los cuales se alzaron con las citadas plazas. Asombra pensar la comparativa de opositores que se presentarían hoy día a tal convocatoria.

Recordamos otra curiosidad relacionada con el Ayuntamiento de la capital. Durante el asedio en la Guerra Civil, en febrero de 1937, cuando las fuerzas republicanas estaban ya literalmente en el centro de la ciudad, se hizo un llamamiento dramático a la población convocando a los ovetenses a la defensa numantina de la capital. El Ayuntamiento, por su parte, instaba a sus funcionarios a la incorporación ante la desesperada situación, en momentos que se percibía un trágico final. El escaso eco de la respuesta recibida a la incorporación de los funcionarios, dio pie a una propuesta de un conocido periodista: "Mejor oportunidad para mandar para casa a todos los funcionarios no se vuelve a presentar".

A propósito de la propuesta de la incorporación funcionarial LA NUEVA ESPAÑA insertaba una curiosa información en febrero de 1937: "En aquellos días de asedio a la ciudad el presidente de cierta Corporación oficial (¿Ayuntamiento?) llamó a sus empleados y fue preguntándoles uno a uno, si estaban dispuestos a defender con las armas el edificio. Todos contestaron afirmativamente. Pero uno de ellos preguntó adonde tendrían que retirarse en caso necesario y se le contestó terminantemente: al cementerio. Entonces, otro de los asistentes a la reunión que ostentaba (y ostenta) unos relucientes galones sobre el pecho, adujo con voz temblorosa: "¡Hombre!, yo no creí que la situación fuera tan grave. En ese caso tengo que consultar con mi señora"

Sin embargo, al poco de terminar la guerra, en 1940, se premió a los funcionarios municipales que se mantuvieron en sus puestos desde el comienzo de la contienda hasta su final en Asturias, con la Cruz Laureada Colectiva

