Sobrecoge el fallecimiento de Jesús Zapico que me comunica su hija Pilar. Y es que no olvido cuánto le debo. Nos conocimos en el desaparecido pero inolvidable Club Cultural de la calle Palacio Valdés. Jesús representaba aquella tarde a la admirable Comisión de Silicóticos que peregrinaba simplemente comprensión a su admirable colectivo. Luego vinieron otros encuentros en el Niza, establecimiento en que paraban los mejores socialistas del heroísmo antifranquista, y ya con mi entrada de 1980 al PSOE, en los locales del edificio llamado Alsa o la colmena, de Álvarez Castelao. Yo ya había escrito antes en alguna revista provincial clandestina que me llevó de rebote a estrechar lazos con quien, como ha publicado aquí el bueno de Juan Luis Rodríguez Vigil, era un valiente militante de referencia. Presidía el Club Cultural, Luis Sela, catedrático de Derecho Internacional, europeísta, sensibilidad que de alguna manera relanzó Mariano Abad. Mariano ha sido y es auténtica antorcha europea incluso en la oscuridad tardo franquista. Don Luis era independiente, muy demócrata y tolerante lo que llamaban "tapadera" pues el predominio antifranquista clandestino correspondía al Partido Comunista. Asentada la Libertad, debemos todos reconocer las dignísimas actuaciones del PCE en ese tiempo. En una de las salas del Club colgaba un excelente cuadro del artista palentino Brosio, "Mineros Picando Carbón". Eran los topos de Isidoro (Rodríguez) Acevedo. Histórico lienzo que el Museo de la Ciudad, que pretenden Ignacio Quintana y Carlos Llaneza, debería colocar en nómina a recuperar. En Enero de 1983, Wenceslao López y yo nos sometimos a primarias, presididas por Álvaro Cuesta con Ludi G. Arias de Vicepresidenta. Eran primarias todavía sin reglar. El acto y la posterior votación fueron en la antigua Facultad de Económicas de la calle González Besada. Zapico se dirigió a la asamblea señalando que probablemente yo fuera desconocido para gran parte de la AMSO pero que él apostaba por mí y que ya lo había hecho sin éxito en 1979. Dada la escasa diferencia de una treintena de votos en el sufragio emitido, secreto y en urna, de millar y medio de compañeros y compañeras, a no dudar fue determinante para la candidatura y la posterior elección popular de Mayo 1983, donde aventajamos en apenas escasas expresiones de mil vecinos a Luis Riera, un relativamente buen alcalde saliente. Tampoco puedo olvidar a quienes se han ido y pronunciado a mi favor de forma inequívoca, Avelino Cadavieco, de Latores; José Manuel Rodríguez, de Olloniego; José Armas, de profundas raíces deportivas; Puri Tomás, casi recién llegada del exilio mexicano; Rubén Blanco que, con Antonio Arnedo y JM Rodríguez, me enraizaron a los cuadros de las Cuencas; Dolores Rico, unida a antiguas amistades neorepublicanas, y los veteranos Campa, Pinón, Albajara, Genaro, Llaneza, Pepón de Villaperi, Sanmartín, el Buri, Muñiz, padre de Carlos Llaneza...

Zapico, al que llamaban "el minero", era tipo de alta calidad. Entre las condolencias me correspondió recibir las de otro Jesús, nuestro común amigo, Arango y las de Antolín Sánchez Presedo y Aida Fuentes Concheso.

En el haber de Jesús Zapico contarse entre los seis asturianos elegidos para el legendario congreso de Suresnes (1974) en las afueras parisinas, que daría, con Felipe González, un vuelco socialdemócrata a la familia socialista y otro aún mayor si cabe a la sociedad española. A esa media docena escogida coordinó Aladino Cordero ("El cura de Sama". Madrid, 2023) y se unió de invitado, sin pertenecer a la delegación oficial, Emilio Barbón. Ahora, a iniciativa de la Agrupación de San Martín y de Luis Yáñez, pivote del nuevo PSOE, junto a Felipe González Alfonso Guerra y Carmen G. Bloise, se va a homenajear, entrado octubre, aquel congreso, cuando se cumplirá medio siglo.

