Rememorar una época de juventud que les marcó para siempre. Ese era el objetivo de la reunión días atrás de un grupo de hombres, rozando todos ya los 90 años, en el restaurante del golf de Las Caldas. Formaban parte de la promoción 1951-1955 de la Escuela de Aprendices de Trubia, un lugar que no solo los formó como técnicos, sino como verdaderos caballeros del trabajo, tal como veremos que se les denominó. De los doce compañeros que aún están con nosotros, seis pudieron acudir a este emotivo encuentro para recordar los lazos de fraternidad que los han mantenido unidos a lo largo de los años. Con afecto, evocaron el tiempo que compartieron en la escuela que los vio crecer como profesionales como personas. Quien esto escribe agradece el cariñoso gesto de ser invitado a su celebración.

En plena posguerra, España luchaba por reconstruir su economía e industria, y la Escuela de Aprendices de Trubia jugó un papel crucial en preparar a jóvenes para enfrentar ese reto. A lo largo de su historia, en este centro se formaron más de 4.000 aprendices, en números redondos, quienes con el paso del tiempo se convirtieron en pilares fundamentales de la industria. La formación que recibieron no solo los capacitó para desempeñarse en la factoría, sino que también les inculcó valores que los acompañarían toda la vida: disciplina, responsabilidad y un profundo sentido de comunidad.

La promoción de 1951-1955 comenzó con 30 alumnos, pero debido a la dureza de los estudios, llegaron a ser 34. De esos 34, solo 6 finalizaron su vida laboral en la fábrica; el resto se dispersó por el mundo, la gran mayoría en España, muchos en labores directivas. La élite militar artillera que dirigía las fábricas no ponía objeciones, ya que su ideal no era solo formar buenos operarios, sino engrandecer la patria a través de su industrialización. Durante la comida, comentaban orgullosos cómo toda la promoción alcanzó buenos puestos de trabajo, sin importar el lugar. Sin embargo, en estas reuniones, no hablan de los centros civiles o militares donde continuaron su formación, sino solo de "su escuela", la que tanto los marcó.

El coronel Rafael del Castillo, quien dirigía la Fábrica de Armas de Oviedo en los años 40, sentía un profundo aprecio por los aprendices, a quienes consideraba "la niña de sus ojos", tal como lo reseña Santos Cañal. Este afecto se refleja claramente en la dedicatoria que abre su libro de 1947, donde instaba a los estudiantes a llevar consigo la gratitud y el respeto por sus centros de enseñanza. La dedicatoria decía así: "A todos los que hayan cursado y cursen en lo sucesivo estudios en las escuelas de formación profesional obrera en la industria militar y civil, con el máximo aprovechamiento, sientan gratitud, amor y respeto hacia estos centros de enseñanza, mantengan enlace con ellos, al menos espiritualmente, se hagan acreedores, por su aplicación, laboriosidad, conducta y lealtad a España en el ejercicio de todas las actividades, al calificativo de buenos y al título de Caballeros del trabajo".

La Escuela de Aprendices de Trubia, fundada en 1850, se convirtió en un referente no solo en Asturias, sino en toda España. Las demás fábricas militares, la Escuela de Aprendices de Ensidesa, o la misma Universidad Laboral de Gijón beben de ella, adoptando su modelo de educación integral que combinaba teoría y práctica de manera innovadora.

Estos verdaderos caballeros del trabajo, que se han reencontrado para rememorar sus años de aprendizaje, son testigos vivientes de una época en la que el trabajo no era solo un medio de subsistencia, sino una forma de vida y una expresión de valores profundamente arraigados en la cultura fabril y en la comunidad que la rodeaba. A lo largo de los años, la escuela fue mucho más que un espacio educativo; fue un hogar, un lugar donde se forjaron amistades, se aprendió a valorar el esfuerzo colectivo y se inculcó un respeto profundo por la labor bien hecha.

El legado de estos hombres no se mide solo en los productos que salieron de Trubia, sino en el impacto que su dedicación y ética de trabajo tuvieron en sus familias y en la sociedad. Ellos son la prueba viviente de que la formación profesional no es solo una cuestión de habilidades técnicas, sino de formación humana en su sentido más amplio.

Al recordar a estos veteranos aprendices, es necesario reconocer su contribución al desarrollo industrial de Asturias y de España, así como el ejemplo que representan para las nuevas generaciones. En un mundo donde los valores del esfuerzo y la constancia parecen estar en peligro de extinción, su vida y su trabajo nos recuerdan la importancia de mantener viva la llama de ese espíritu que, en tiempos pasados, hizo grande a la Escuela de Aprendices de Trubia. De ello dan fe los que pasaron por sus aulas.

