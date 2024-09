Revolución en Faro

A 6 kilómetros de Oviedo se encuentra Faro, lugar del que escuché hablar desde pequeño, ya que de allí procedía un tío abuelo paterno, al que bien se conocía como Claudio el Farucu. Pero entremos en materia.

Hace unos días leí en LA NUEVA ESPAÑA que en Faro se habían creado dos asociaciones de alfarería, una de ellas con el apoyo de Selito Vega, al que conocí en diciembre de 1980 y que junto con su padre José Vega, hicieron unos exclusivos modelos de cerámica que presentaron para el Banco de Asturias. Fue allí donde conocí a los entonces únicos profesionales de la alfarería. De aquella amistad surgieron los simpáticos modos de llamarnos, por la razón de apellidarnos Vega. Así, cuando entraban en el banco José gritaba "¡hermano!" y Selito vociferaba "¡tíu!". Y desde esa Navidad de 1980 surge una gran amistad y, de paso, mi gusto por la alfarería.

Yo empecé a ir a Faro y conocer qué hacían y cómo se trabajaba el barro en aquel torno esquinado, en un taller lleno de vasijas, unas acabadas y otras pendientes de pintar de diferentes colores antes de introducirse en el horno. Allí conocí dos tipos horno, el eléctrico y el de gas. Tiempo después y justo delante de la puerta de casa, me dijeron que había otro horno de barro y que una noche lo pusieron a funcionar pero que era más complejo alcanzar la temperatura necesaria.

Fue tal el gusto que le cogí a la alfarería que, al tener mi hijo que presentar en su colegio un trabajo, conseguí que Selito trabajase unas piezas en aquel esquinado torno, bajo la supervisión de su padre, en tanto yo grababa todo aquello en vídeo. Fue genial aquella tarde, y aún conservo la película.

Selito me comentó un día que tenía algunos achaques y que, en cuanto pudiese, pretendía obtener una discreta pensión. Un tiempo después me vine para Madrid y solo una vez coincidí con mi "familia", creo recordar, en una feria cercana a Madrid de alfareros. Recuerdo no solo los encargos de Arte España, de particulares pidiéndoles vajillas complejas y de las visitas de niños de distintos colegios.

Mi venida para Madrid y dejar de viajar a Asturias, hizo que yo, lógicamente, dejase de ver a Selito y conocer cómo le van las cosas del barro y su profesión de auténtico alfarero y que hoy, como otros hace tiempo, tuvo que discutir sobre la realidad de las piezas de origen celta que tanto su padre como él conocían y elaboraban.

Cierro estas líneas diciendo que conservo con orgullo algunas de estas piezas de Faro.

Suscríbete para seguir leyendo