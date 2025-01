Aquel "Golfo"

Debo hacer dos aclaraciones antes de comenzar con la historia del encabezamiento. La primera, que Golfo, ahora sin comillas, es un perro del que desconozco su raza. Y la segunda que la susodicha historia no fue vivida por mí en primera persona que, aunque real, me fue confiada por Isabel, prima carnal de mi padre, en un momento de acompañamiento, estando yo escayolado en la cama, teniendo de aquella 11 años. Añado que la prima Isabel, según mi padre, no dio golpe en toda su vida y de ahí que ella era conocedora de todo lo que ocurría en Oviedo, bueno, malo o "mediopensionista". Y así hoy relató la historia de Golfo.

Discurría la procesión de Semana Santa, llegando al final de la calle Fruela e iniciando la subida por la estrecha calle Jesús, para terminar en la iglesia de San Isidoro, ubicada en la plaza del Ayuntamiento. Una orquesta tocaba música suave y triste, presidida por su director. A su lado discurría un perro, decía Isabel, que sin ser muy grande, iba tieso y aparentemente formal. En un momento, el músico que llevaba el bombo le pega fuerte con el mazo. Golfo se asusta, se pone en tensión y emprende desaforada carrera por la estrecha calle Jesús abarrotada de gente que espera con devoción el paso de la procesión.

Golfo arremete contra las piernas de todo lo que no ve, caen muchas personas al suelo y se desconoce dónde frena su carrera. Lo que sí cuentan los que padecieron tal avalancha, es que algunas personas recogieron su calzado en la calle Cimadevilla rebasando el Ayuntamiento.

Finaliza contándome la historia de Golfo Isabel, que el chucho causante del final de la procesión, era propiedad de otro primo familiar, llamado Herminio, y que habitaba en la calle Mon.

