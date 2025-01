El sinsentido de la política

Señor Llaneza, vuelve usted, erre que erre, a buscar su ración de realidad con una posición política difícil de defender desde el radicalismo del "frente de no" que representa y alimenta diariamente en el Ayuntamiento de Oviedo. Su artículo del pasado lunes en LA NUEVA ESPAÑA es una lastimera exposición de la impotencia que siente por no ser capaz de jugar el papel que, como fuerza más votada de la oposición, debería desempeñar en el día a día de Oviedo. Usted es el Calimero de la política ovetense. Siempre quejándose de lo mal que le tratan y sin tener la valentía, o la capacidad necesaria, para entender que solo recibe el trato que usted mismo se merece.

Sus artículos son un constante ejercicio de funambulismo político, teñido de un taimado y falso buenismo que no resiste un mínimo análisis si se compara lo que predica, cuando reclama "caricias" y buenas vibraciones del Gobierno local, con lo que diariamente ejecuta con una oposición fundamentada en la mentira y en el ataque personal contra el alcalde de Oviedo. Usted no es la víctima. Ni mucho menos. Usted es el único y gran responsable de que su partido se haya radicalizado en Oviedo perdiendo todo el protagonismo y toda opción de contribuir a mejorar el futuro de los ovetenses.

Es usted el sucesor de un partido que protagonizó, con el tripartito, el cuatrienio más negro de la historia democrática de Oviedo. Y en vez de buscar nuevas versiones de su partido para tratar de recuperar posiciones y subsanar esa deuda con Oviedo, ha optado por encelarse aún más en el "frente del no". Y le aclaro: el "frente del no" no es una invención; es la más clara, contundente y realista descripción de quienes, como usted, se han quedado anclados, perdidos en el tiempo y el espacio de la prehistoria política, y siguen pensando que su futuro pasa por decir "no" a todo lo que proponen otros y por detener el progreso con el miserable deseo de que, en el mal de todos, pueda llegar el bien para usted.

Señor Llaneza, si quiere respeto, debe actuar con respeto. Regodearse en un falso papel de víctima de no se sabe qué desprecios del equipo de gobierno solo le conduce a la irrelevancia en la que está naufragando desde que llegó al Ayuntamiento de Oviedo. Usted reclama diálogo dándole patadas en las espinillas a quien se lo pide; usted pide soluciones realistas y equilibradas a los problemas desde el infranqueable muro de su negativa a considerar las alternativas del prójimo; usted pide que el gobierno municipal le considere y le dé cariño y lo hace con mentiras, con ataques infundados al Alcalde y con un comportamiento ruin que en muchas ocasiones ofende a la inteligencia.

Pero, por encima de su tendencia a la literatura autocompasiva e infantilmente utópica, la realidad es terca y persistente: si Gaspar Llamazares, que es un hombre que tiene acreditada una trayectoria como político de izquierdas muchísimo más dilatada y prestigiosa de la que usted nunca podrá alcanzar, dialoga y es capaz de llegar a acuerdos con Alfredo Canteli y usted es incapaz de hacerlo, ¿de quién es la culpa? Evidentemente, es suya. Usted es el problema en las relaciones políticas actuales en el Ayuntamiento de Oviedo. Y lo es porque solo aporta tensión, crispación y una falta de capacidad realmente sorprendente para subirse al carro del movimiento de diálogo y consenso que hemos generado en Oviedo.

Usted titulaba su último artículo-lamento como Calimero de la Corporación en Oviedo "El sentido de la política". Pero, en realidad, lo que ese artículo representa es el sinsentido que usted protagoniza, un día sí y otro también, en la política local de la capital de Asturias.

