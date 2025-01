Pasada la "gota cálida" de la Navidad con las multitudes abarrotando las ciudades de toda la cristiandad desde hace años y más años –rectores ovetenses, no seamos hiperbólicos, porque se cae fácilmente en lo grotesco por inexacto- parece llegado el momento de evaluar un hecho iniciado el pasado 2 de mayo de 2023 y consumado el reciente 18 de diciembre, cual fue el intrincado camino seguido para el nombramiento de Hijo Adoptivo de Oviedo a título póstumo a Leopoldo Alas Clarín, a los 123 años de su fallecimiento, en los que más de 40 alcaldes de todos los signos políticos no tuvieron el deseo o el arrojo de llevarlo a término.

Para todo cuanto sigue, creo que debe quedar muy claro que tal título, como diáfanamente establece la Ordenanza de Honores y Distinciones, "constituye la mayor distinción del Ayuntamiento de Oviedo, por lo que su concesión se hará siempre utilizando criterios muy restrictivos", exclusivamente reservado para "quienes hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos personales o por servicios prestados en beneficio u honor de Oviedo y que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público" como, sin la más mínima duda, concurren en el caso que estamos hablando.

Por otro lado, "sine qua non", el caso de Clarín tiene unas connotaciones históricas de todos conocidas que mi querido amigo Ricardo Labra encuadra perfectamente en el concepto romano de la "damnatio memoriae" o pena más severa que se podía imponer a un enemigo del Estado, incluso después de muerto.

En la primera de las fechas citadas, la concejala Cristina Coto presenta la moción obteniendo la negativa del Grupo municipal del PP, apuntillada, dado el empate de los presentes, por el voto de calidad del alcalde Alfredo Canteli.

Lo que de suyo era una noticia de primera plana –el rechazo del Ayuntamiento de Oviedo a Clarín– pasó de soslayo por la mayoría de los medios astures, como un pequeño reptil astuto y silencioso por entre los rastrojos, no así en los nacionales, sobre todo los especializados en temas literarios.

"Inaudito", se escuchó en todos los foros intelectuales, la ciudad de Oviedo se ensaña una vez más con su gigante de la novela española que se lo disputaría cualquier otra regida por gente de bien mínimamente ilustrada.

No fueron suficientes los 123 años de rechazo institucional, ni el dinamitado de su monumento en el Campo de San Francisco a manos de ovetenses travestidos de falangistas sin serlo, ni el escarnio del mismo un tiempo después, como para reaccionar a la propuesta, ciertamente en el instante previo al fin de la legislatura, aceptarla de palabra y comprometerse a hacerla un hecho al poco. Pero no, pudo más el orgullo del "a mí no me gusta que me digan lo que he de hacer" (sic.) añadido a la desazón que aún produce Clarín en una parte de Oviedo cuando, en mi estricta opinión, la Vetusta de Clarín bien podría ser cualquiera otra capital de provincia, episcopal y universitaria, de la España finisecular, con personajes y situaciones muy similares que sólo representaban a lo sumo un 10% de la población mientras que el resto, vivía como buenamente se las arreglaba, muy penosamente en la mayoría de las ocasiones.

La grandeza inigualable de Clarín y "La Regenta" radica en cómo está escrita, la lección de literatura que un solo genio pudo dejar manuscrita en un papel. Por eso, nunca entendí la verdadera saña con la que se atacó a Clarín muchísimo más en muerte que en vida hasta el punto de asesinarle ruinmente en la persona sabia, inocente y profundamente buena de su hijo en 1937 seguido de los más abyectos enconos posteriores.

Así las cosas, en mayo de 2023, se produce el cambio de legislatura en la que repite como alcalde Alfredo Canteli, esta vez con mayoría absoluta, cuando el 6 de febrero de 2024 se aprueba por unanimidad la moción del socialista Carlos Fernández Llaneza, prometida en su campaña electoral, incidiendo en la misma pretensión de saldar el olvido oficial de Oviedo a Clarín durante un siglo y cuarto, ante la que el alcalde ya no podía volver a negarse.

Curándose en salud, previamente, el 30 de agosto de 2023, se anuncia en la prensa local que "El 140.º aniversario de La Regenta será celebrado por todo lo alto en Oviedo con un gran homenaje organizado directamente por el alcalde, Alfredo Canteli.", así como que "la intención es rodear esta distinción honorífica de una programación literaria y cultural de primer orden para conmemorar la efeméride de la emblemática obra literaria ambientada en la capital del Principado".

A la espera de que tal promesa se cumpliese, fuimos muchos los que dimos por buenas aquellas palabras confiando en la nobleza de las mismas, por lo que el alborozo reinó al fin en la memoria colectiva de Oviedo al aprobarse por unanimidad, el 7 de febrero de 2024 el título de Hijo Adoptivo de Oviedo a título póstumo a Leopoldo Alas Clarín.

Cabe reseñar, puesto que no pasó desapercibido, que algún avispado descubrió que en 2024 se cumpliría el 140.º aniversario, fecha muy forzada que nunca se invoca, de la publicación de "La Regenta" dando el aviso de haber encontrado el salvavidas para salir a flote del lodazal de inquina en el que aquel voto de calidad y los que lo sustentaron habían incurrido meses atrás.

Los días, las semanas y los meses se suceden sin que ni un solo acto de los prometidos se hiciese realidad, ni uno solo, nuevamente Clarín era cubierto como por la áspera niebla del "todos callados y ni una palabra" hasta el punto de que vano fue el intento de añadir su nombre al de la Estación del Norte, exactamente igual que sucede en las de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, Atocha-Almudena Grandes, Valladolid-Campo Grande, Málaga-María Zambrano, Valencia-Joaquín Sorolla, Sevilla-Santa Justa, etc.

Nada de nada se cumplió del compromiso adquirido con los ovetenses poco tiempo atrás – "rodear esta distinción honorífica de una programación literaria y cultural de primer orden" – y menos de que la ceremonia "sería celebrada por todo lo alto en Oviedo con un gran homenaje organizado directamente por el alcalde, Alfredo Canteli." Llegados a este punto que se suponía culminante, de la tal ceremonia sólo tuvimos noticias previas algunos iniciados a través de bisbiseos casi clandestinos .

Todo fue lastimoso aquella mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a la que sólo se invitó a los concejales portavoces de los Grupos Municipales y no a la Corporación completa, que fue quien selló el nombramiento por unanimidad, no se invitó al Rector de la Universidad habiendo sido Clarín catedrático de la misma e intelectual esencial en el llamado Grupo de Oviedo de gran trascendencia nacional e internacional, ni al Director del RIDEA, ni al departamento de Literatura de la Universidad, ni al Director de la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala", donde se encuentra y custodia el manuscrito original de La Regenta cedido por sus bisnietos Ana Cristina y Leopoldo Tolivar Alas, ni a la Directora de la Biblioteca "Lorenzo Rodríguez Castellano" del Bombé por la directísima relación de Clarín y La Regenta con el Campo de San Francisco, ni a la Asociación de Escritores, ni a los bibliotecarios de la ciudad, ni al gremio de libreros, ni asociaciones y colegios con el nombre de Clarín, etc. por no hablar de la incalificable invitación a algunos miembros de la familia.

Cuando se esperaba una "laudatio" magistral a cargo de alguien de primerísimo orden por aquello de que "a tal señor, tal honor", preceptiva moralmente en un acto como este, el Alcalde leyó unas cuartillas de nulo valor literario agrupando toda una serie de ripios producto de un vulgar corta-pega superable hasta por cualquier aplicación de la tan traída y llevada inteligencia artificial.

Muy justo es decir que la sesión sí tuvo un punto de redención mediante las emocionadas y hondas palabras, ahora sí, de su bisnieta Ana Cristina con su proverbial encanto, rigor y dulzura.

¿A qué vino aquel secretismo?, ¿de verdad a aquello se le pudo llamar "ceremonia por todo lo alto"?

Es más y termino, dado que el reconocimiento es a título póstumo, lo verdaderamente elegante y justo habría sido convocar a la Corporación en pleno, tras finalizar el acto en el Ayuntamiento, invitando a participar a todos los ovetenses mediante un bando, a un encuentro cívico ante la tumba del ya Hijo Adoptivo en el Cementerio de El Salvador.

Entonces, con todo este conjunto de circunstancias, Oviedo sí podría blasonar de haber saldado honorablemente su deuda pendiente con Clarín; así, no.

Suscríbete para seguir leyendo