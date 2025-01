Un esfuerzo por el comercio

Suele decirse que Oviedo es una ciudad eminentemente comercial. Y aunque tuvimos un importante pasado industrial, al que no deberíamos renunciar, no le falta razón a esa afirmación.

Canella escribió sobre el comercio de Oviedo: "Se manifiesta cada día más creciente. La situación central de Oviedo, las vías de comunicación que a ella afluyen, la población en aumento, el progreso de su industria, los gastos de la vida que van creciendo en proporción alarmante y la riqueza en general, que es cada vez mayor, justifican el desarrollo comercial de la capital".

En el recuerdo permanecen nombres de importantes comercios locales que atraían clientes de toda Asturias; quién no recuerda Al Pelayo, Botas y tantos otros negocios mucho más modestos que ejercían, sin saberlo, esa importante y actual función de "comercio de proximidad". En el Vallobín de mi infancia, calles de mucho barro en invierno, demasiado polvo en verano, y oscuridad sempiterna en las noches dado que las pocas bombillas de luz mortecina no solían sobrevivir a los constantes y deliberados balonazos, la única luz que iluminaba las calles era la que salía de las tiendas que ocupaban la totalidad de los bajos comerciales. Esa luz se me antoja ahora metáfora acertada de cómo el comercio, el pequeño comercio, puede contribuir a arrojar cierta luz a un sector que no atraviesa su mejor momento. Negocios que luchan contra varios gigantes: la falta de relevo generacional, grandes superficies, franquicias, comercio electrónico… y tantos otros problemas que contribuyen a que cada vez más locales bajen la persiana definitivamente.

El pequeño comercio no es solamente una actividad económica. Es mucho más. Incide en el tejido social del municipio, en el propio urbanismo y en la calidad de vida. Un barrio sin un tejido comercial de proximidad desarrollado y diverso aumenta la sensación de inseguridad, multiplica los desplazamientos y las necesidades de movilidad y reduce el valor del suelo y las viviendas.

Oviedo perdió 1.140 comercios entre 2007 y 2021, es decir, el 17% del comercio que se esfumó. En los últimos diez años, se han perdido 3.000 empleos en el sector; de ellos, la mitad después de la pandemia.

Dada la importancia y la preocupación, que supongo compartida por todos, por la crisis del pequeño comercio, desde el Grupo Municipal Socialista queremos proponer la creación de una comisión informativa especial sobre su situación en nuestro concejo. Un grupo de trabajo en el que participen todos los grupos municipales, asociaciones de comerciantes y quienes puedan aportar lo que estimen para que desde sus distintas visiones, abordemos juntos la encrucijada.

Lejos de mi interés el dar la razón a quien dijo: "Para que algo no funcione nada mejor que formar una comisión". Nada de eso. Prefiero esa otra que repetía con frecuencia don Juan Uría: "Entre todos lo sabemos todo".

El futuro del comercio ovetense bien merece un esfuerzo común.

