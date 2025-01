Unas bodas muy convenientes

Si usted nunca ha ido a la ópera, pero siente curiosidad y no descarta probar la experiencia a ver qué pasa, lo que yo le aconsejaría sería que eligiese con mucho cuidado el primer título al que desea enfrentarse. Es fundamental acertar porque, en estos experimentos tan arriesgados –entendamos por "riesgo" estar atrapado en la butaca de un teatro durante tres horas ante un posible tostón– la línea que separa el entusiasmo del fracaso es muy fina. Entran muchos ingredientes en el juego: que la música resulte familiar, que haya alguna parte que sea notablemente conocida, que el libreto resulte ágil y entretenido, que la puesta en escena sea vistosa, que esté bien adaptada, bien interpretada, correctamente equilibrada… Si incluye algún elemento realmente sorprendente, mejor. No es fácil.

Si es su caso o conoce a alguna persona en esa tesitura, "Las bodas de Fígaro" que tiene en cartel la Ópera de Oviedo resulta perfecta (quedan representaciones hoy viernes, a las 19.30 horas y mañana sábado, a las 19.00 horas, en el teatro Campoamor). Es la ópera de un Mozart disfrutón, en plena forma, antes de que todo lo de su salud física y mental se complicara; está dentro del top 5 de óperas más representadas de la historia; algunos de sus pasajes más conocidos son usados de manera recurrente en cine y publicidad; el argumento es una comedia de enredo delirante que no ha perdido actualidad; Lucas Macías, el director musical, saca brillo a la partitura logrando camuflar a la orquesta dentro del todo, una gran virtud en esta historia con tanto ingrediente; Emilio Sagi hace magia con los diseños de Bianco y Salaverri, que con muy pocos elementos logran sumergirnos en el siglo XVIII; la iluminación de Eduardo Bravo consigue arrebatar al público un suspiro de admiración al empezar el segundo acto cuando la inconfundible luz de Sevilla, esa que dicen que tiene un color especial, se apodera del escenario de nuestro teatro entrando desde una ventana o cuando los rayos de luna nos acariciaron tras el muro de un jardín delicioso. Una belleza.

Con estos cimientos es difícil que algo salga mal, pero "Las bodas de Fígaro" aún tienen otra vuelta de tuerca. Los enredos se suceden dentro de escenas largas en las que entran y salen los personajes, algunas de las cuales llegan a tener a cinco o seis cantantes desarrollando sus roles simultáneamente. Una locura que solo el genio de Mozart logra encajar. La historia tiene cuatro protagonistas y cuatro personajes secundarios, pero con mucho peso. Se añaden otros tres papeles menores que tienen su momento de mérito. De manera que, a la hora de elegir a los cantantes, es muy importante el equilibrio. Y no queda más remedio que señalar a Tino Varela, director artístico de Ópera de Oviedo, que es el responsable de imaginar una nómina de artistas de marcado carácter nacional que pone en relieve la buena salud de la lírica en nuestro país. Un elenco compacto y sin fisuras en lo vocal, comprometido con la escena, a la vez que capaz de dejar pinceladas de sublime delicadeza. Destaca María José Moreno en el papel de la Condesa, que es el que más matices tiene, si bien José Antonio López y Pablo Ruíz están fantásticos y Mercedes Gancedo conquista al público con su vis cómica. Todos, Lanchas, Urquiola, Pennisi, García-López, Ruth González… completan una función magnífica y son capaces de captar la atención en sus grandes momentos. Así que, aunque está casi todo vendido para las funciones que quedan, tanto si a usted le gusta la ópera como si no, es un momento excelente para ir al teatro. No hay que tenerle miedo nunca, en esta ocasión aun menos.

Yo, por mi parte, me fui un poco tristón del Campoamor. No porque no me gustase, resulta obvio que me encantó, sino porque aquí termina la temporada, se acaba la fiesta hasta septiembre. Qué buen cartel el del año que viene, pero falta tanto para que llegue… n

