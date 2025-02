Hablemos de Oviedo

Me lo dice con frecuencia en nuestros contactos personales y en redes. Steve Cook es un amigo irlandés al que conocí hace veinte años en el Instituto Cervantes de Dublín. Allí trabajaba mi prima Ana Cuesta y este dublinés de fina estampa y porte elegante solía pasar por ese centro cultural a empaparse de la realidad española.

Sociólogo, graduado en Oxford, Cook es un gran enamorado de nuestro país al que conoce bastante bien y un estudioso del Siglo de Oro con Calderón y Quevedo de figuras relevantes, amén de Cervantes y su Quijote excelso. Siempre me comenta que le falta por conocer Asturias y especialmente Oviedo, su capital. "Me gusta que me hables de Oviedo, estimado Carlos", me lo comenta en nuestras parrafadas. Y le cuento lo que significa esta ciudad cosmopolita, culta, moderna y abierta al visitante. Es mi Carbayonia de sentimiento y adopción. Le explico la importancia de una urbe conformada arquitectónicamente a la medida humana, amable, cómoda y con una mentalidad universal y avanzada donde las pequeñas insinuaciones de ciudad provinciana han quedado olvidadas.

La vieja Lancia de "El Maestrante" de Palacio Valdés, qué gran novela un tanto relegada injustamente a una triste sombra literaria, vive momentos de euforia turística con su culinaria de altura en selectos restaurantes y casas de comidas, sus hoteles, sus cofradías enogastronómicas, su sidra imposible, sus pastelerías de nombradía, su musicalidad, sus premios Princesa de Asturias y el entusiasmo popular que le da vida y esencia promocional. La Universidad y el deporte forjan carácter y convierten a "Ovetus" en un entorno de privilegio y sabiduría. Y con toda esa realidad cósmica, palabrera y visual, pronto Oviedo será la ciudad europea del deporte y lugar ideal para alcanzar la capitalidad mundial de la cultura. Los monumentos prerrománicos locales marcan la diferencia en el arte y la historia, como su catedral gótica y las reliquias de la Cámara Santa.

Steven Cook, que conoce virtualmente Oviedo, me vuelve a requerir: "Háblame de Oviedo". Y sin ser exagerado es que la ciudad lo tiene todo y está en ese bagaje de urbe monumental, paseante, terracera y plácida de la que sus moradores hacen gala.

