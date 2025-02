Algo no encaja en el relato. En Oviedo/Uviéu algo no es como nos quieren hacer creer que es. Hace unos días nos concentramos miles de personas delante de varios ayuntamientos asturianos en repulsa por la primera víctima de violencia de género de 2025 en España, momento en el cual nuestro Alcalde, Alfredo Canteli, tuvo a bien hacer unas declaraciones machistas, xenófobas y repletas de bulos que fueron, lamentablemente, noticia nacional. Tuvo la osadía de pedir minutos de silencio para los hombres, además de poner en cuestión el propio sistema de protección diciendo que los que gobiernan lo hacen mal (¡él no debe gobernar!). Ante la respuesta inmediata a sus palabras desde diferentes ámbitos políticos y sociales, se vio obligado a salir públicamente, leyendo un comunicado dos días después donde afirmaba que él no quiso decir eso, que se le malinterpretó, que se sacaron de contexto sus palabras. No tardó en aparecer su guardia pretoriana, acusando con vehemencia a "las izquierdas" de oportunismo político, de promover un escándalo por algo que dijo el alcalde que realmente no es para tanto. Es decir, se provoca una situación rechazable por parte de un regidor que no es capaz de controlar su verborrea machista y, seguidamente, se le intenta eximir de toda responsabilidad, para trasladarla a esa "izquierda oportunista" que ha tenido que escuchar con estupor lo que dijo y que, además, ve cómo se la acusa de sacar de contexto lo que sucedió.

Ya está, tenemos el relato. El relato de un alcalde ejemplar que cada día lucha contra la violencia hacia las mujeres y se encuentra, a cambio, con una izquierda manipuladora que solo quiere ensuciar y enrarecer el ambiente con su oportunismo.

Que nada enturbie esa imagen idílica. Ni siquiera la mirada retrospectiva a las ya abundantes manifestaciones que el alcalde ha ido dejando en sus ya cinco años y medio de ostentar tan importante cargo, en las cuales ha enarbolado su machismo más atávico.

Les ahorraré el recuerdo de las zafiedades que muchos de ustedes tendrán sin duda en la memoria. Sí quiero referirme a un hecho que mostró su verdadero talante. Tuvo lugar cuando, como consecuencia última de una decisión basada en el revanchismo político más sectario, en once calles fueron borrados los nombres de mujeres. Por supuesto, se culpó a la mala gestión de "las izquierdas" que causaron perjuicios a las vecinas y vecinos afectados por esos cambios. ¿Quizá por eso se hizo un tercer cambio, acrecentando ese perjuicio? Canteli estaba obligado a cumplir la Ley de Memoria Democrática del Principado y lo lógico era volver a poner los nombres de calles que incluían esos once nombres de mujeres, pero nuestro alcalde no entiende de lógicas y optó por eliminar definitivamente esa nomenclatura, borrando así a las mujeres, una por una, sepultando sus nombres bajo los de otros de varones. Por supuesto que se oyó eso de "¿es que hombres ilustres como López Otín no merecen una calle en Oviedo/Uviéu?", cuando la pregunta correcta hubiera sido "¿por qué Amparo Pedregal no es merecedora de tener una calle en Oviedo/Uviéu?", "¿conoce el alcalde quién fue Amparo Pedregal?".

Se acerca el 8 de marzo y ya podemos ver que la idea central de la Concejalía de Políticas Sociales será la coeducación. ¡Muy bien, porque es algo fundamental! No obstante, no puedo dejar de preguntarme: ¿es suficiente en un municipio donde quienes gobiernan borran a las mujeres de sus calles y de sus campañas de igualdad? ¿Es así cuando el trabajo realizado desde las instancias municipales queda opacado por la actitud de un alcalde que contradice, con sus acciones, el respeto a la igualdad del que tanto presume? ¿Dónde se posiciona realmente el Partido Popular, firmante del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, al mismo tiempo, cada vez menos disimulado en sus actitudes machistas y negacionistas? A la luz del reciente episodio de la semana pasada en la Junta General cabe preguntarse también: ¿hasta qué punto las iniciativas como la coeducación resistirán el avance de posturas más reaccionarias dentro del Partido Popular? n

