Ben Bradlee, que fue emblemático director del "Washington Post" en los históricos momentos llamados "Watergate "y "Los papeles del pentágono", veterano resabiado reclama a sus reporteros, los hoy famosos Woodward y Berstein, que pese a sus primeras evidencias del mejor "scoop" lo publiquen en páginas escondidas sin mayor relevancia de titulares. Salvando todo lo salvable es lo que debería hacer el Sr. Mampeán, coordinador de la Capital Europea de la Cultura para 2031. El objetivo, ¡qué duda cabe!, es hermoso pero tal como escribí en la web abierta por el ayuntamiento: "Deseo lo mejor a la candidatura y a la coordinación del Sr.Mampeán pero sinceramente me preocupa la elección del Cagatrava como gran reunión para cimentarla pues es evidente el desprestigio de ese edificio. Tenemos el Campoamor que nos identificaría mucho mejor. Tratándose de un objetivo cultural sería oportuno ocultar lo más posible la incultura del tándem Can/Cu.¡Suerte!".

No podía ni imaginarme, sin embargo, que simultáneamente nuestros mandamases (no sé si ya Can/Cu y/o el fuego amigo de la marina mercante godolfista) nos iban a proyectar una excesiva atención nacional reclamando insólita solidaridad con los hombres/víctimas, los asesinatos/abusos de emigrantes y/o la supremacía suplantadora sobre otro municipio del ocho asturiano, empequeñeciendo la brillante fraseología, en otras latitudes, del eminente Excmo. Sr. Mazón.

La ciudad debe, o debería, unirse, y es loable reclamarlo, en favor de ese importante objetivo cultural y europeo. Nos salió mal el intento anterior pese a que Gabino de Lorenzo hizo el meritorio esfuerzo de apoyarse, no en vulgaridades comerciales tópicas sino en lo más granado de nuestra singular intelectualidad (Emilio Sagi…) y en el conjunto de las fuerzas políticas, personificados en los clarividentes Rivi y Paloma Sáenz. Y aún con el antecedente de esa derrota cabe insistir sumando a todos los que sean necesarios, adicionando el feminismo igualitario vindicativo, la no violencia y no mostrar supremacía, sino colaboración imaginativa, con toda Asturias y más si cupiese con los ayuntamientos de esa gran ciudad que es el "Ocho" o Asturias central.

Bradlee actuó en sus memorables ocasiones con prudencia de la que obtuvo evidente éxito; no creo que sea pedir demasiado que si nuestros mandamases carecen a todas luces de esa virtud, al menos las personas que les rodean intenten actuar con tiento, talento y cariño a la ciudad, a Asturias, a la Cultura y a estas España y Europa nuestras.

