Mañana, 23-F, cumplirá 44 años el más alevoso ataque a nuestra frágil democracia posfranquista. Frágil entonces y todavía ahora. Las instituciones y el pueblo español del 81 respondieron rebién. No obstante, seguimos en peligro sobre todo tras el discurso de investidura de Trump y sus primeras semanas ejerciendo tan importante magistratura, agravado todo con los invitados a escucharle, llámense Putin, Miley, Orban, Abascal... aderezado por esa Internacional ultra que reivindica el trumpismo desde Madrid.

Pese a que algo, no sé si mucho, se me pegó de internacionalismo comunitario en mi paso por Bru/bru, que llamaba Cabrera Infante, tardé en saber entonces qué eran los BRICS, y más aún su papel negociador en ONU y organizaciones transnacionales, por lo que todavía me ha resultado más incomprensible si cabe que el Emperador –pelo zanahoria, le llama el ejemplar y eminente galeno Carlos Suárez–, clasifique de esa guisa a nuestro país, en acrónimo que representaría el 40% del PIB y el 51% de la población mundiales.

Tejero irrumpió en el Congreso el 23-F como lo hicieron vergonzosamente en el Capitolio los asaltantes del día de Reyes 2021. Trump tuvo tanta o más participación que aquí Armada, degradado a ex general por Alberto Oliart y la UCD tras aquella inolvidable tarde de hace 44 años. En esos aciagos momentos estaba yo en mi despacho profesional cuando telefoneó un cliente enojadísimo que seguía por radio la votación de Calvo Sotelo para Presidente del Gobierno. De inmediato llamé al PSOE donde Jesús Sanjurjo, secretario general de la FSA, pidió me incorporara a la Ejecutiva abierta que iban a celebrar. Luego, tras una primera e informal declaración de Jordi Pujol en las ondas, me cupo redactar, con Álvaro Cuesta, un manifiesto que leería por Radio Asturias Severino Fernández, tipo moralmente enorme.

El tejerazo parecía bien conocido, pero como quiera que surgen serias dudas sobre los promotores ha de conocerse toda la documental, las fuentes y las memorias de los protagonistas para cabal valoración histórica. Los enemigos de la Libertad y el Parlamento deberían estar fuera de las instituciones en Estados Unidos y aquí.

A los demócratas corresponde fortalecer la democracia en este, una vez más, 23-F y siempre.

