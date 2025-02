Cosas de Uría

El 17 de noviembre de 1868 aprobó el Ayuntamiento la construcción de una calle "ancha y elegante desde las casas número 4 y 6 del Rosal hasta el sitio donde se levantó la estación del ferrocarril". La calle al final solo llegó hasta la Escandalera y el resto, que fue Fruela, no se hizo hasta 1880.

Esa calle se llamó de Uría, que era de Cangas de Tineo, había estudiado Derecho en Oviedo y posteriormente, situado en Madrid, dirigió muchas obras importantes para España, entre ellas la del Ferrocarril del Norte.

La nueva calle empezó a crecer desde sus primeros tiempos y la acera izquierda mirando hacia la estación se llenó pronto de chalés y palacetes y buenas casas de pisos. En la acera contraria crecieron pronto buenas casas de pisos. Pasado el tiempo, entre 1950 y 1960, se puso de moda el pasear por la zona de los Álamos, el paseo que bordeaba el Campo San Francisco en su zona más baja. Y ahí paseábamos todos, mañana y tarde, hasta que el paseo se acabó y quedó como zona de paso.

Ahora ya no están los palacetes, consumidos por el poderoso caballero que es Don Dinero. Buenas casas sí quedan, pero la calle ya no es la única gran calle de Carbayo, ciudad crecida. Uría ya no es la gran arteria por la que todo pasaba, pero sigue manteniendo la hegemonía de desfiles y manifestaciones.

Uría, en Oviedo, siempre fue, es y será Uría, y ni Franco ni José Antonio le quitaron su cetro, como a la Escandalera y el paseo de los Álamos en su momento.

Dicho lo cual, como prometido, ahí va el recordatorio: Oviedo necesita y merece su museo de la ciudad.

