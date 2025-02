Cansados de mentiras

Recuerdo cuando era niño y en mi casa el valor fundamental era la verdad, siempre una preocupación en la educación de mis mayores. Son recuerdos e imágenes imborrables, nuestros padres y educadores podían "entender" todas nuestras travesuras, pero nos pedían que siempre fuésemos sinceros. Nos querían hacer ver que "decir la verdad" era lo más importante para ganar la confianza, para merecer el respeto.

Tenían toda la razón, la verdad es uno de los pilares sobre los que se asienta la conciencia personal y se construye la convivencia. Sin verdad no es posible vivir con mirada limpia ni con honestidad. Sin verdad no es posible construir una convivencia justa y equitativa. Cuando uno se siente traicionado como persona, como ciudadano, en cualquiera de las exigencias fundamentales, se resquebraja la convivencia, se destruyen los vínculos sociales.

Siempre lo he pensado, y estos días turbios tengo la sensación de que se condena con fuerza toda clase de atropellos y abusos, pero no siempre se denuncia con la misma energía la mentira con la que se intenta enmascararlos; ya sean politiqueros, sexuales, económicos, sociales.... Pongamos como nos pongamos, las injusticias se alimentan siempre a sí mismas con la mentira. Sólo falseando la realidad, tomándonos a todos por imbéciles e ignorantes, es posible llevar a cabo toda suerte de atropellos, injusticias, discriminaciones y toda una sarta de inmoralidades que rompen nuestra confianza social.

La peor de las lacras insultantes: esos grupos de poder, políticos e informativos, que ponen en marcha múltiples mecanismos para influir y deformar la opinión pública y llevar a la sociedad hacia precipicios de ignorancia. Lo hacen ocultando la verdad, desfigurando los datos, creando relatos falsarios para que los pobres curritos pagadores de impuestos vivamos tranquilos y callados con una visión falseada de la realidad.

Las consecuencias son muy graves. Cuando se oculta o se disfraza la verdad, corremos el riesgo de borrar los contornos que difícilmente separan el "bien" del "mal". Hoy, casi nadie, en nuestro panorama local y nacional, puede distinguir con claridad lo "justo" de lo "injusto". La mentira se ha instalado como el único recurso social y no nos deja ver la realidad tal cual. Son y somos, leyendo el Evangelio, como "ciegos" que tratan de guiar a otros "ciegos".

Cuando, estos días, sigo la información que nos bombardea sobre abusos judiciales, patrañas económicas, guerras justificadas, o cuando escucho las declaraciones de tantos manipuladores, me vienen a la mente aquellas actuales palabras de Jesús: "Quien obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para que no delate sus acciones".

Frente a tantos falseamientos interesados, ante tantas mentiras, manipulaciones e insultos a la inteligencia y a la dignidad de los ciudadanos, espero y deseo seguir encontrando personas que con la mirada limpia, capaces de ver y de juzgar la realidad tal como es, en su cruda verdad. Hombres y mujeres atentos a la pobreza de nuestras vidas, al deterioro de nuestras conciencias, al empobrecimiento de nuestra convivencia. Que pongan un poco de verdad en medio de tanta mentira. Un poco de luz en medio de tanta oscuridad mental.

Suscríbete para seguir leyendo