Cuatro manos para doblegar a Beethoven

La Sociedad Filarmónica de Oviedo ha elaborado, con buen criterio, una colaboración con los pianistas Sylvia Torán y Ramón Grau que, desde el año pasado, ofrecerán en cada temporada de la histórica institución ovetense un recital hasta culminar la integral de las sinfonías de Beethoven. Evidentemente, este hecho se lleva a cabo por medio de adaptaciones para piano a cuatro manos, unos arreglos muy cuidados que, en la medida de lo posible, conservan un estrecho parecido con respecto a la obra original y permiten al piano mostrar toda su riqueza, su multiplicidad de registros y el color que puede adoptar en función de las circunstancias. Para entidades como la Sociedad Filarmónica, cuyo objetivo no debería radicar en la programación de grandes conciertos sinfónicos, este tipo de iniciativas suponen una opción muy válida y acertada para acercar el gran repertorio al público y crear afición ganando, igualmente, más abonados.

En este caso, la primera parte constaba de la interpretación de la “Sinfonía número 1 en do mayor” op. 21, una obra escrita por Beethoven entre 1799 y 1800 donde se aprecia la influencia de sus tres primeros conciertos para piano. El dúo se mostró muy equilibrado, brillante en la exposición de cada uno de los temas, ejecutados con claridad, y muy certeros en cada entrada y retirada del sonido. Quizá el “Andante cantabile con moto” quedó algo deslucido (acostumbrados a la sugerente orquestación beethoveniana), pero el “Menuetto” y el Adagio-Allegro molto e vivace” final estuvieron bien ejecutados, con un tándem cohesionado y bien balanceado que se mostró solvente y muy elegante en cada compás.

La segunda parte suponía un cambio de estilo por medio de la célebre “Sinfonía número 5 en do menor” op. 67 del genio de Bonn, una se las más importantes y conocidas de la historia de la música. El dúo pianístico dio un paso adelante y se sirvió de toda su técnica y pericia para evidenciar el peso y el dramatismo de esta pieza, plenamente romántica, de Beethoven. Registros equilibrados, mayor volumen y buen uso del pedal fueron los parámetros que marcaron el “Allegro con brio” inicial y que, no obstante, no estuvieron reñidos con una ejecución muy refinada del “Andante con moto”, donde los dos artistas se recrearon en el exacerbado lirismo que encierra la partitura. Sin problemas en cuanto al tempo o las dinámicas, Torán y Grau demostraron, en todo momento, una gran complicidad que trascendió el escenario, generando una atmósfera muy particular con el público que, sin duda, disfrutó del recital tanto como los propios solistas.

