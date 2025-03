Cerrando la brecha

Desde el año 2011 celebramos el 22 de febrero el Día de la Igualdad Salarial. Con ello se pretende concienciar a la sociedad española sobre la existencia de una clara desigualdad en la retribución que perciben las mujeres y los hombres por la realización del mismo trabajo o por un trabajo de igual valor, así como sobre la necesidad de combatir dichas brechas. A pesar de lo que nos gustaría, en 2025 la desigualdad salarial continúa siendo un desafío relevante que suscita un intenso debate social y económico en el país.

Como mujer y abogada con más de veinte años de experiencia profesional, he sido testigo directo de la evolución legislativa, así como de la adaptación de las sucesivas reformas de la normativa laboral a la realidad social, cambios que están empezando a dar frutos positivos. Pero si importante es reconocer el hecho, fundamental es conocer la causa para poder atacarla desde su raíz.

La desigualdad salarial es un problema complejo y multifactorial, siendo necesario realizar una visión periférica para abarcarla en toda su complejidad. Si bien existen factores sectoriales, educacionales o de discriminación, los más determinantes en el momento actual son la conciliación laboral y la segregación ocupacional, o, lo que es lo mismo, la distribución desigual de hombres y mujeres en diferentes ocupaciones y sectores de la economía.

La creencia profundamente arraigada de que las mujeres somos las responsables del cuidado de los hijos lleva a muchas a elegir jornadas laborales reducidas o a rechazar puestos de mayor relevancia y responsabilidad, lo que, evidentemente, nos coloca en desventaja en el ámbito económico con sueldos más bajos y lastra nuestro desarrollo profesional, llegando las mujeres en algunas ocasiones a tener la sensación de que nuestra proyección laboral se ha estancado.

Los roles de género también influyen negativamente en las decisiones profesionales, tendiendo las mujeres a elegir profesiones peor remuneradas, como las relacionadas con la educación, la salud y los cuidados, mientras que los hombres optan por profesiones en campos como la ingeniería, la construcción y la tecnología, en donde los sueldos son, en comparativa, más elevados. Esta división puede estar influenciada por estereotipos de género, expectativas sociales y falta de acceso a ciertas oportunidades, teniendo como consecuencia la perpetuación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, siendo necesarias políticas que promuevan la igualdad de oportunidades.

Sin embargo, no solo son relevantes las políticas y la regulación; la lucha por los derechos económicos de la mujer no solo debe fundamentarse en el avance normativo, sino también en el ámbito privado, existiendo asociaciones de mujeres que trabajan día a día por dar voz a la mujer trabajadora y profesional. A través del asociacionismo, las mujeres podemos lograr cambios muy significativos. Como miembro de Mujeres de Empresa, tengo la suerte de trabajar junto a mujeres inspiradoras que son un verdadero modelo a seguir, y de ser parte de los avances y la visibilidad que se logran a través de la perseverancia, el entusiasmo y, por supuesto, muchos sacrificios. Como mujeres, tenemos la responsabilidad de demostrar al mundo que no es necesario renunciar a nuestros sueños; podemos ser madres, empresarias, y directivas, y alcanzar todo lo que nos propongamos, sin límites ni creencias limitantes.

Por tanto, es importante mantener una perspectiva optimista e integradora y trabajar en un compromiso conjunto entre el Gobierno, las empresas y la sociedad civil para avanzar hacia una mayor equidad y justicia social.

