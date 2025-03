"Forma Antiqva", música que nos pertenece

Dice Aaron, el mayor de los hermanos Zapico, esos que son de Langreo y que llevan veinticinco años jugando en la primera división mundial de la música barroca, que su nuevo disco, "De sópitu" (que presentaron hace unos días en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe) es el proyecto más especial al que se ha enfrentado el grupo. Tal afirmación podría parecer una exageración amable, legítima dentro de una estrategia de promoción. No hay que olvidar que estamos hablando de la gente que ha alcanzado la cima de la música clásica a nivel internacional, de la mano del prestigioso sello discográfico Winter & Winter, con las grabaciones de las "Cuatro Estaciones" de Vivaldi o con sus dos colecciones de música de danza barroca recopilados bajo el título de "Concerto Zapico". Pero en "Forma Antiqva" son poco de exagerar, sino más bien de franca honestidad.

Algunos ya habíamos tenido el privilegio de conocer "De sópitu". Fue estrenado, antes incluso de su grabación, en el Festival de Santander y aquí, en nuestra ciudad, dentro del Ciclo Interdisciplinar de Música de Cámara de Oviedo (CIMCO). Ya intuimos qué es eso que lo hace especial. Es una inmersión dentro de las raíces folclóricas del barroco, desde Haendel y Pourcel hasta reconstrucciones artesanas de piezas perdidas en fondos bibliotecarios, pasando por el himno minero "En el pozu María Luisa", en una versión enriquecida con una pátina barroca, que pone los pelos de punta a quien lo escucha.

A mí me gusta de los Zapico que asumen con la mayor naturalidad su talento y su éxito. Sin arrogancia, pero sin falsa modestia. Saben cuál es la dimensión de lo que han conseguido y lo ponen de manifiesto de una manera llana. Resulta evidente que tienen ese talento innato pero también que han tenido que trabajar mucho y que lo siguen haciendo. Sin embargo, a la hora de afrontar este trabajo, han sentido la necesidad de verse respaldados por la escena folk, ya que sentían que el terreno que estaban pisando no era el que podían considerar como propio. No por inseguridad, sino por respeto. Por eso decidieron apoyarse en el productor musical, investigador y escritor Ismael González Arias para dar validez científica al proyecto. Y por eso se pusieron en manos de Fernando Arias para que se hiciese cargo de la grabación, resultando una pieza fundamental para alcanzar los colores y la esencia en un disco que, en contra de la tradición clásica, está lleno de pequeñas imperfecciones que lo acercan aún más a donde ellos querían llegar.

El resultado, efectivamente, es un álbum lleno de originalidad, frescura e ingenio en el que Forma Antiqua demuestra que la música "culta" y la música "popular" están enraizadas por mucho que se quiera plantear un universo de diferencias entre ambas. Que lo folclórico ha salpicado la historia de la música sin atender a épocas ni a fronteras. Y, por qué no decirlo, que el reggaetón no ha inventado nada, lo que queda en evidencia tras escuchar "Una mañana de abril", un romance tradicional cántabro con música original compuesta por Aaron, cantada con descaro por el tenor Pablo García-López y que es de una sexualidad manifiesta y sonrojante.

Dice este Aaron, el mayor de los Zapico, que, cuando hablamos de música, usamos las etiquetas por comodidad. En este caso, dando vueltas a estas palabras repetidas: clásico, tradicional, folclore, barroco. Tiene razón. En la búsqueda de esa comodidad, corremos el riesgo de levantar fronteras confusas. Al final la música es música. Depende de quién escuche y de qué quiera buscar. Lo que a usted le gusta lo puede encontrar en "De sópitu".

