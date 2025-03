La expresividad del "Trío Preseli"

Ficha del espectáculo Sociedad Filarmónica de Oviedo

obras de Lachner, Berlioz, Randall, Schubert, Díez, D'Almeida y Nelson. Teatro Filarmónica, miércoles, 19.45 horas

La Sociedad Filarmónica de Oviedo vivió el pasado miércoles una gran velada musical a cargo del "Trío Preseli", una formación reciente con una plantilla poco convencional integrada por la soprano María Hinojosa, el pianista Daniel Pereira y el trompista Simon Lewis. Los tres músicos ofrecieron notables resultados, en un concierto que fue de menos a más, destacando especialmente el repertorio de Anthony Randall y Havelock Nelson.

"Wadvöglein" op. 28 número 1 (F. Lachner) dejó ciertas dudas ante unas melodías con un registro incómodo para Hinojosa, soprano que hace unos meses tomaba parte de las funciones de "Arabella" en la Ópera de Oviedo. No obstante, su timbre -algo opaco- y su voz, cubierta adecuadamente, le permitieron salvar los primeros escollos y mostrar unos graves atractivos en "La captive", op. 12 (H. Berlioz), luciendo además una excelente dicción. Algo similar sucedió en "Der Hirt aus dem Felsen" (F. Schubert) donde Hinojosa ofreció muestras de su amplia tesitura y de su inteligente manejo del volumen.

"Do not go gentle into that good night" (A. Randall) explora las posibilidades tímbricas de la formación y añade algunos recursos a la voz, como unos acusados glisandi, que confieren todavía mayor expresividad a la teatralidad que lució, en todo momento, la soprano. Es una lástima que la Sociedad Filarmónica no incluyera en los programas de mano -o en cualquier otro soporte- los textos de las piezas para seguir mejor la interpretación. Luminoso inicio en la trompa, siempre con una emisión muy cuidada y gran papel de Pereira al piano, equilibrando cada frase con sus compañeros.

La segunda parte entrañaba un cambio de sonoridad a través de un repertorio más moderno, encabezado por "Introspección", del compositor Rubén Díez (presente anoche en el teatro Filarmónica). Se trata de una obra sugerente, de factura colorista, con unos matices que el trío supo desarrollar oportunamente y que gustó a un público ligeramente superior a los niveles de asistencia habituales. Las "Tres Cançoes" del portugués D’Almeida también reflejan una modernidad compositiva mediante los giros jazzísticos que vertebran la parte del piano, aportando dinamismo a la obra, donde la trompa se erigió como una articuladora del trío en algunos pasajes, empastando con acierto el sonido sin incomodar a Hinojosa, precisa y llena de expresividad en cada compás.

"Three poems", de Anthony Randall, pieza dedicada al poeta Geraint Jones en el ochenta aniversario de su fallecimiento, posee cierto refinamiento que encaja a la perfección con la idiosincrasia del Preseli, con melodías bien ejecutadas por Hinojosa, utilizando siempre el registro de cabeza y mostrando un poderoso fiato para encarar los fraseos de mayor exigencia. El cambio de carácter se evidenció en "Four Irish Songs", de Havelock Nelson, piezas deudoras del folclore tradicional que aportaron un aire fresco y un tono más alegre y despreocupado tras la carga dramática de los poemas anteriores.

A modo de propina, el trío interpretó un exquisito arreglo de "Lela", canción gallega donde cada uno de los músicos brilló con luz propia, legando una ejecución llena de pasión e intensidad pero conjugando, al mismo tiempo, la dulzura de unos afilados agudos en pianísimo y una afinación siempre muy cuidada.

