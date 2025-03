Claves de una poesía hecha música

Abordar la musicalización de una obra de Lorca es, cuando menos, arriesgado. Sin embargo, me veo aquí, por voluntad propia, intentando una lectura musical de parte de los textos teatrales y poéticos lorquianos; unos textos de los que, salvo eventuales ignorancias mías, no se puede decir que estuvieran alguna vez destinados a entenderse con la música. No se puede decir asegurándolo, pero tampoco es correcta una negación absoluta. Me explico:

Mi amigo Antonio Gamoneda, publicó en 2010 un libro (unas 250 páginas), que tituló "Federico García Lorca. Escondida luz". El libro recoge más de un centenar de composiciones, cuyo literal había sido tomado por Gamoneda de otras piezas, ya firmemente clasificadas poéticas o teatrales, con probable ventaja numérica para las de carácter teatral.

Estaba yo, y estábamos y seguimos estando todos, ante la relatividad, tantas veces causa de ambigüedad, de la clasificación "académica" de los géneros literarios (recuérdese el discutido caso de una gran obra como "La Celestina", y recuérdese la trivialidad y hasta la inutilidad de los resultados de la discusión, y de la discusión misma).

El caso es que Gamoneda, sin mostrar pretensiones de descubrimiento o novedad de gran calado, toma un grosor mal contado de piezas de toda índole y tamaño, de las que es autor único García Lorca, hace con ellas algunas agrupaciones poco menos que clandestinas, y se dispone a leer aquello con calma y, sobre todo, con la voluntad, no declarada todavía, de sospechar, vigilar, buscar y encontrar que, sino todas, la gran mayoría de aquel conjunto nació –y permanece– abierto a otras modalidades de escritura, con un carácter y un valor muy parecidos o muy distintos, sin daño perceptible, a veces con beneficio en su grado estético y en la calidad de sus componentes inteligibles y sensibles.

Todavía citaré otra vez a Gamoneda. La cita, ahora, no será exacta en sus palabras, pero todas ellas son verdaderas. Es mi valedor el propio Antonio, al que, hace ya bastante tiempo, pedí permiso para "llegado el caso". Me dijo Antonio: "Estoy muy feliz con este libro; en Ecuador han escrito que he ‘descubierto la ‘pólvora’. Tienen razón".

Ignoro si el libro de Gamoneda permanece en distribución; fue una coedición de la editorial Sibila, de Sevilla, y la Fundación BBVA.

Hace ya algunos años, ofrecí varios conciertos –también hice una grabación– de las "Canciones Españolas Antiguas", armonizadas por García Lorca, con adaptaciones y arreglos del guitarrista Rafael Andújar, y con Mario Bernardo y el propio Andújar como acompañantes al piano y a la guitarra, respectivamente, en una original versión lírico/flamenca de las obras. Las canciones de Lorca son sobradamente conocidas y no haré comentarios, pero me alegra poder decir que, en alguna medida, soy reincidente.

También me alegra hasta la emoción recordar que Federico García Lorca viajó y permaneció en Asturias para recoger melodías y letras de nuestra llingua. Cabe soñar que otra "escondida luz", lorquiana y asturiana, pueda descubrirse algún día. Es una razón más para reunir deseo y generosidad en la convocatoria de hoy.

En esta ocasión, el objetivo ha sido poner música y crear formalmente unas canciones, con la ambición propia de la canción de concierto, llamada también canción elaborada. Es un acercamiento a dos mundos que Federico legitimó: su universo poético y su sensibilidad, movidos por una misma potencia creativa.

Suscríbete para seguir leyendo