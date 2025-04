Fábrica de Gas, ahora unidad para que salga

El Consejo de Patrimonio del Principado de Asturias acaba de plantear sus exigencias a la empresa dueña de la antigua Fábrica de Gas. Casi replica las exigencias aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en una moción conjunta PP-IU aprobada meses atrás. Hay que proteger los elementos patrimoniales más importantes y limitar la edificabilidad a lo que el entorno puede asumir.

Esto supone un punto de inflexión muy delicado ya que o bien la operación se desarrolla con éxito para empresa y vecinos o se estanca y nos deja una herida en la ciudad de la que podemos estar discutiendo otra década. Para que esto último no suceda es absolutamente imprescindible la unidad política. Ahora la prioridad no es analizar el pasado, ni cuestionarnos unos a otros, sino garantizar que la operación no se detiene y se desarrolla dentro del marco propuesto por el Principado y el Pleno. La Fábrica tiene que recuperarse. No podemos admitir que otro proyecto estratégico para Oviedo pase a situación de espera.

Unidad política, de gobierno y oposición, en torno a las exigencias de protección y adecuación a la zona y unidad con las exigencias que plantean los vecinos y vecinas. Todo lo demás sobra en un momento en el que se decidirá el futuro de esa zona que tan cerca está de la Fábrica de Armas y constituye una zona de impulso de Oviedo y de recuperación de todo el Antiguo. En torno a este proyecto, tal y como queda enmarcado por las exigencias públicas, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. La política no divisiva nos otorga fuerza frente a los intereses privados que, siendo legítimos, tienen que ser equilibrados dentro del interés general. Estamos muy bien posicionados para hacer una política de común. Ofrezcamos fiabilidad política y no discusiones que tienen su cauce y su momento.

