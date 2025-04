Pat y Sol, una propuesta diferente

El ciclo "Conciertos del Auditorio" –que encara ya la recta final de su temporada– ofreció el pasado martes una cita diferente y especial protagonizada por Patricia Kopatchinskaja (violín) y Sol Gabetta (violonchelo) quienes, durante más de hora y media, tuvieron al público en vilo con un programa que conjugaba piezas del repertorio más clásico con obras contemporáneas, todo ello aderezado mediante su particular praxis interpretativa, algo más informal de lo habitual en este tipo de eventos.

No resulta sencillo escuchar, en el mismo concierto, obras de Widmann, Coll, Ligeti o Xenakis, y eso se notó en un público quizá algo más frío de lo habitual durante la primera mitad del recital. Tras la particular entrada de las artistas en el escenario, con "Tambourin en do mayor" (Jean-Marie Leclair), la estética mudaría por completo hacía una sonoridad moderna, con una armonía enriquecida, en "Valse bavaroise" y "Toccatina all’inglese" de los "Veinticuatro dúos para violín y violonchelo" de Jörg Widmann, desplegando las intérpretes un repertorio de recursos expresivos con pizzicati, trémolos y glisandi que constituyeron un eficaz diálogo musical.

"Rizoma", obra del compositor valenciano Francisco Coll, se recrea en la disonancia a partir de elementos tímbricos, un hecho que encontró una respuesta brillante en el "Bonamy Dobree-Suggia" de Sol Gabetta, con una sonoridad cálida y muy profunda que contribuyó al efectismo de la pieza, eso sí, con una tibia acogida por parte de los asistentes. La "sonata para violín y violonchelo en re menor" de Ravel, que cerraba la primera parte, marcó la compenetración del tándem musical, muy preciso en cada entrada e imprimiendo una gran musicalidad a sus intervenciones, a pesar de la dificultad que encierran sus cuatro números. El público se dejaría arrastrar por el virtuosismo que exhibieron Pat y Sol aplaudiendo incluso entre movimientos, conscientes del esfuerzo técnico que requiere la correcta ejecución de la pieza.

Tanto el "Preludio en sol mayor" como la selección de las "15 invenciones a dos voces" de Johann Sebastian Bach obtuvieron una interpretación correcta, con unos fraseos pulidos y bien ajustados y un volumen contenido que, gracias a la cuidada iluminación, generaba cierta sensación de recogimiento e intimidad.

En esta segunda mitad, el salto a la modernidad llegaría con el estreno en España de "Ghiribizzi" (obra de la propia Patricia Kopatchinskaja), pieza ecléctica donde subyace un halo onírico y fantasioso, con ciertos toques humorísticos, que se presta a la concepción artística de las dos intérpretes. "Hommage à Hilding Rosenberg" (Ligeti) también impactó por su estética, aunque "Dhipli, Zyia" de Xenakis, con endiablados pasajes que permitían lucir el esmaltado timbre del violín de Pat, obtendría el mayor reconocimiento por parte del público.

La traca final llegaría con el "Presto para teclado en do menor" de C. P. E. Bach, que ambas ejecutaron, con exquisita delicadeza, compartiendo butaca y llenas de complicidad, y con el "Dúo para violín y violonchelo en re menor" de Z. Kodály, de una exigencia mayúscula, donde las dos artistas exhibieron una gama cromática inverosímil y jugaron con el volumen para deleitar, mediante algunos pianísimos etéreos, a los asistentes, entre los que destacaba una nutrida presencia de estudiantes y jóvenes melómanos.