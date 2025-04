Javier Ballina, doctor en Derecho

Hace tres o cuatro lustros, fui uno de los doce eurodiputados escuchando, en la Comisión JURI del Parlamento, una ponderada exposición del finés Alexander Stubb, hoy presidente de Finlandia (vale la acepción adjetivada para la impropia fonética popular de la pista naranquina higienista soñada por Tito Posada), sobre la importancia y la falta de regularización de los lobbies en la Unión Europea, UE. Era tema capital que bien me tocó sufrir por parte de las "big four" de las auditorías y en cierto modo también de la OPA de Mittal sobre Arcelor-Sucinor y de sucedidos contra algunas ramificaciones de Repsol. Con interesantes perspectivas de futuro es la brillante tesis doctoral del profesor y concejal Javier Ballina defendida, en español e inglés, hace apenas días en el caserón de San Francisco de nuestra Universidad. Está codirigida por los eminentes Catedráticos de Derecho Internacional Paz Andrés Sáenz de Santamaría y Javier González Vega, con Tribunal presidido por el administrativista Huergo Lora, del que formaron parte los profesores Vázquez Rodríguez, Martínez Capdevila, Martin Rodríguez y que al tratarse de asunto de características transnacionales contó con el concurso de Constanza Nicolosi, de la Universidad de Roma.

Tal como me escribe la profesora Paz Andrés, hoy Consejera de Estado, "Javier es persona estupenda que ha trabajado mucho y muy bien", lo que, habiendo tenido el privilegio de conocer el texto, puedo corroborar. Por cierto, además de otras afinidades que no son al caso, la tesis está salpicada de citas literarias y de autores que me son muy gratos, entre ellos el albanés Ismail Kadaré, al que, como pasó con Borges, no deberían negar el Premio Nobel.

Ahora, a esperar la publicación de la que también cabe dar testimonio europeo, pues me consta el interés de una editorial académica gala. Y, curioso, me pregunto a mí mismo, ¿esa próxima primera aparición pública en qué idioma? ¿español o inglés, lenguas en que está ya inicialmente escrita?¿o lo será en el francés del editor interesado? En cualquier caso, el puesto de edil ovetense, siendo muy honorable, auténtico lujo para Oviedo, interpreto que Vetusta, como pasaba con Clarín, también antaño concejal y literato, a Ballina se le queda pequeño, muy pequeño, sin que por mi parte, ¡líbreme el cielo!, busque equipararlo al Alexander Stubb del que, cuento antes, oí las primeras y sabias aproximaciones políticas y académicas al objeto de esta tesis doctoral tan bien vertebrada que supera lo escuchado por mí lustros atrás.