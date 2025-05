El Filarmónica, teatro de los sueños

La Sociedad Filarmónica de Oviedo dio el pasado martes un paso más hacia su renovación artística. La centenaria institución ovetense, que en los últimos meses ha conseguido armar una programación atractiva y plural, encontró en el proyecto "Boulevard Music", de Jesús Ángel Arévalo y Lucía Alonso, un buen ejemplo. Además, la popularidad y el arraigo de ambos artistas en la región motivó la asistencia de un público más numeroso de lo habitual. Esperamos que la Filarmónica sea capaz de mantener esta tendencia y pueda incrementar el número de abonados para recuperar el peso artístico que le corresponde dentro del abigarrado panorama cultural de la capital del Principado.

Lucía Alonso exhibiría una voz de timbre algo metálico, pero con una pasmosa facilidad para servirse de una amplia gama de registros en función del carácter de las piezas, como quedó de manifiesto en "I feel pretty", interpretación digna de una actriz de doblaje.

Su impecable dicción (tanto en lengua inglesa como francesa) y su fraseo, siempre sugerente, brillarían en temas como "Sous le ciel de Paris" (H. Giraud) o "Ne me quitte pas" (J. Brel). Además, canalizó toda la sensualidad de las piezas merced a su intensa formación actoral, con ejecuciones que alcanzaron una gran expresividad, como se pudo apreciar en "Le monde est stone" (F. Thibeault), "Send in the clowns" (S. Sondheim) o en "I get I kick out of you" (C. Porter).

Jesús Ángel Arévalo fue el compañero ideal para este viaje por musicales de Broadway y parisinas salas de teatro, ajustándose de forma precisa a la cantante, respirando con ella y cayendo juntos en los acordes en un repertorio que dominan tanto en el plano interpretativo como en el teórico –en vista de las explicaciones que aportaba de cada tema– y donde el piano adquiere un protagonismo singular que le permite imprimir vitalidad a cada intervención y dialogar con la línea melódica sin llegar a eclipsar a la cantante.

En definitiva, una propuesta novedosa y atractiva, bien ejecutada por los artistas que, además, se tradujo en una asistencia superior a la media. Sin duda, este es el camino a seguir por la institución con sede en el teatro de la calle Mendizábal.