Más de cinco horas con Mario

"(...) disponer de tribuna fija desde la que predicar en el desierto es privilegio y tortura que solo entienden quienes lo gozan y la sufren cada semana (...)", Sánchez-Mellado, Luz, "Amarrad(o) a la columna".

Lejos de mí cronometrar tiempo pasado junto a tan gran autor; me valgo, sin embargo, de título popular, no de los mejores de Delibes (el primero, a no dudar, "Las ratas"), que con Ferlosio ("Alfanhuí"), Gabo "Vivir para contarla", Rulfo ("Pedro Páramo") Cunqueiro ("Merlin e familia"), Borges(...) y el asturiano Ayesta ("Helena o el mar del verano") son excelso ramillete de nuestra novelística hispana contemporánea.

Ferlosio reprocha a Clarín que, con la excepción de Ana y Frígilis, no amaba a sus criaturas literarias. No es el caso de Vargas Llosa que, tal recojo en "Oviedo al fondo" sí quería, v.g., a "La pies dorados". No sé si en esa u otra entrevista posterior mucho me prestó que expresase admiración por Ángel González, "¡poeta de carácter ético que siempre está en su sitio!". Utilizando a Graciano García y Carlos Fuente (Lafuente) llevé a Mario a las consistoriales. Volví a departir con él en Londres y Highgrove, Gloucestershire, donde firmaría junto a su majestad británica en el libro que guardo de la regia finca. Y en quinta o sexta, que no última ocasión, Eloína le bajó de un coche para que dedicara a nuestros hijos "La guerra del fin del mundo".

¿Es mejor Mario que el bucle de las cumbres citadas antes? En absoluto.

Comparar es absurdo, más en el mundo ficcional, pero, a mi discutible criterio, el peruano se colocaría para esprintar en la cabeza del exquisito pelotón de Cortázar, Camilo José Cela, Fuentes, Hortelano, Gómez de la Serna, Bryce, Lezama, Matute, Sepúlveda, Martín-Santos, Benet, Aldecoa, Cercas, Martín Gaite, Chacel, Quiñones, Avello, Montero, Marías, los Goytisolo, Torrente, Marsé, Landero, Roa, Carpentier, Cabrera, Mateo Díaz, Merino, Gracia, Almudena Grandes...