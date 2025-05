Acerca de la opa del BBVA sobre el Sabadell

"No soy exégeta, pero estoy segura de que un verdadero intérprete de las Sagradas Escrituras sabrá encontrar en alguno de los capítulos del Apocalipsis según San Juan a un personaje identificable con uno de los dos Morancos(…)", Pelaez, R., "Sin pegar ojo".

Hace muchos años, antes de la televisión en Oviedo, el granadino Antonio Crovetto, Toño, tenía sección de mediodía en Radio Asturias, en que manifestaba estar alejado de posiciones políticas, lo que no era cierto. También le ocurría algo parecido, en las noches deportivas, a Manuel Sarmiento Birba. Yo podía invocarlos y con ambos me situaría, queriendo ser Chapete, al lado de la troupe de Pinocho. Parece que se ha pedido a la generalidad opinión sobre la opa y estoy dispuesto a dar la modestísima mía a riesgo de que no sirva para nada y fuera de los parámetros de lo que, parafraseando a don Torcuato, sigue siendo "trampa saducea". He de aclarar, para quien no lo sepa, que prácticamente nací en un banco que, pasando las décadas, por puro nepotismo, me hizo alto asesor aunque con los diversos desdoblamientos de capital, mi influencia societaria ha llegado a menos de nada, habiendo incluso de soportar algunas cornadas como la de que me solicitaran una pomposa "baja voluntaria" sin ejercitar el Estatuto de los Trabajadores. Del otro lado, la opante, aunque con vínculo menor, no olvido que soy pariente lejano de Pepe Tartiere, Conde de Lugones, que del desaparecido Banco Asturiano pasó al Consejo del BB. En unos ejercicios espirituales de la época, en la HOAC/JOC de Bilbao, el Director, don Luis Capilla, nos metía el alma en el cuerpo sosteniendo que "los vascos mucho tendríamos que responder en el valle de Josafat por los graves pecados cometidos por los Bancos de Bilbao y Vizcaya".

A un lado y a otro, si bien no me quedaron intereses económicos y sí muchos sentimentales, me atrevo a opinar. Soy contrario radicalmente a la opa pues lejos de la propaganda que remite el BBV (¿"A" es de Argentaria?¿Existió alguna vez esa "A" mayúscula?) no interesa esa superfuerza europeísta. Para fuerza paneuropea ya nos vale con el Popeye de las espinacas del comic y, a la simultánea, el Santander de los Botín... Si algo aprendí en mi década en las instituciones comunitarias es la enemiga frontal a los oligopolios a lo que personalmente quisiera sumar el argumentario que están esgrimiendo las centrales sindicales sobre empleo y servicio a la tercera edad en la llamada España vaciada. En estos momentos en que el empleo estaba mejorando ostensiblemente, ¡por favor no abusemos de la bonanza! El Sr. Puigdemont y los suyos harían bien en quedarse callados sin contaminar las posiciones enfrentadas pues no hay peor aliado concebible en este momento en que todos los españoles estamos concernidos y se nos pide opinión, sea o no cuestionario saduceo.