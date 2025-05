El amor de Pessoa

"¿Puede morir quien no ha vivido?" es el último verso de un poema precioso de José Luis García Martín, uno de los principales introductores de Pessoa en España, que resume a la perfección el gran enigma que rodea a la figura del insigne poeta, un hombre que "se dejó matar por la vida, porque no se atrevía a vivirla". El trabajo de Ici Díaz en "Saudade" no se conforma con usar los lugares comunes propios del autor. A través de Ofélia Queiroz, la mujer que le amó y con quien mantuvo un atípico romance, se nos ofrece una imagen desconocida del poeta, profundamente enamorado y con graves problemas de identidad.

El espectáculo de la Westia, que tiene algo de "Alicia en el País de las Maravillas", es una propuesta multidisciplinar, un festival onírico con potentes y bellas imágenes, donde las proyecciones, la danza, la música, el clown, las maquetas y el teatro de sombras y objetos tienen una presencia fundamental para reconstruir a un ritmo vertiginoso los episodios de una relación muy peculiar. Ambientada en los felices años 20 y con la estética del cine mudo de la época, recrea con éxito la vida en los cafés, en los tranvías y en las calles de Lisboa. La acción simultanea dos planos que se van alternando, el de la entrevista que Ofélia concede ya en los años 50 dando a conocer su relación y la existencia de las más de doscientas cartas que no publicará hasta después de su muerte en 1991 y las escenas que recrean los recuerdos a los que ella alude. La escenografía está compuesta por cuatro grandes espejos móviles (con un movimiento por momentos excesivo) que ocultan y reflejan a los personajes en un complejo juego de identidades que multiplica el sentido de los heterónimos de Pessoa. Destacan las interpretaciones de Xana del Mar e Ici Díaz, que se reparten el papel de Ofélia, la primera como una locuaz e impetuosa mujer, que ya mayor recuerda su historia de amor con el excéntrico escritor e Ici Díaz como la joven Ofélia que se quedó prendada del poeta y con ayuda de la danza nos transmite toda su jovialidad, inocencia, pasión y candor. Fue una mujer moderna y adelantada a su tiempo, que le esperó y no se casó hasta dos años después de su muerte, aunque siguió amándole siempre. Francisco Pardo compone un Pessoa con toda la iconografía al uso, gafas, sombrero, bigote, tabaco y copa, pero con aires más chaplinescos y un carácter travieso y juguetón, alejado de la sobriedad literaria y de la gravedad existencial a la que estamos acostumbrados. Isabel Marcos y César Alonso encarnan en una clave más farsesca a los heterónimos. Isabel al colérico y decadente Álvaro de Campos, que se interpone literalmente en la relación y César al solemne y clasicista Ricardo Reis. Un trabajo muy interesante y adecuado para acercar la figura de Pessoa a las generaciones más jóvenes, con múltiples alicientes y una interpretación sobresaliente, que recibió el aplauso unánime de un nutrido público.