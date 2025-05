El impacto y repercusión de la Fábrica de Trubia en las gentes de todo su entorno

Al cumplir 175 años felicitamos a tanta gente como pasó por la Escuela de Aprendices de Trubia forjando parte de su vida formativa, profesional y personal, dejando huella. No pisamos sus talleres ni aulas, no vestí su uniforme ni desfilé, no intenté el ingreso ni trabajé en la Fábrica pero me siento heredero de la Escuela donde mi padre, tíos, primos, amigos, abrieron camino, relaciones, labraron su carácter y un sentimiento de pertenencia a un lugar y a una historia colectiva. Recuerdo el orgullo de mi padre, las historias de horas limando, batallitas de posguerra, la exigencia del estudio y las posibilidades abiertas por una Escuela que, como a tantos otros, llevó lejos sin renunciar nunca a sus raíces.

La Escuela fue vida y saber para ellos; unos luego, obreros cualificados de la Fábrica en mayúscula, como el barrio al que bautizó, otros hicieron Maestría Industrial, algunos siguieron en Mieres en la vieja "Escuela de Capataces" salvando el Padrún en furgoneta cada fin de semana sin dejar el trabajo a turnos en Trubia, otros eligieron la carrera militar u otras vías de éxito asegurado por la sólida formación. Es su historia, la de quien emigró a Oviedo, las Cuencas, Avilés, España o más lejos, orgullosos de su pasado, de su esfuerzo y del de sus familias. ¡Cómo olvidar reencuentros posteriores! Foto, misa y mantel hasta que el tiempo obligó el adiós sin caer en el olvido; perviven en el recuerdo y en la historia, modesta, casi anónima frente a los grandes relatos, que permite comprender el ayer de Asturias y una parte esencial de su industrialización.

Palacio Valdés relata en "La Aldea perdida" el choque dos mundos, de un lado la minería naciente, de otro el mundo rural tradicional, resuelto cruzando navajas. Trubia, sin ser oro lo que reluce, sabiendo la dificultad del cambio, cuadró el círculo; logró equilibrio entre el trabajador fabril de turno de mañana y la febril actividad rural de tarde, entre el torno industrial y el turno de huerta y ordeño, si había vacas.

Nació un tipo de vida ya desparecida, patrimonio a preservar para generaciones futuras. Hombres andando kilómetros que al volver, sacaban patatas, criaban gallinas, gente de madreñas, paraguas a la espalda, boina y ropa de Mahón, desde parroquias vecinas o no, comida de fiambrera o envuelta en papel, obreros de orujo al amanecer en bares madrugadores, cerrados tras su paso, ciclistas por obligación de Grao, Proaza o Teverga suplidos luego por autobuses que desparramaban obreros ante la mirada del niño atónito ante aquel frenesí. Metáfora de nueva trashumancia: de casa al trabajo, de la zona alta al valle, de ayer a lo nuevo, de la Asturias rural a la naciente industrial.

Historia de hombres, imposible e impensable sin mujeres de tanto esfuerzo por valorar. Mujeres que parían a menudo, labraban la tierra, cuidaban, si había, el ganado y la prole, multiplicaban el pan (peces imposible), remendaban ropa; quien sabía, hacía de modista tras "ir a aprender a coser" estirando la tela recibida, mujeres que hacían y llevaban la comida al marido, padre y hermanos, unas a diario, otras, de más lejos, por turno: cestas en la cabeza y brazos para familiares y vecinos ahorrando viajes, dando de comer a quien antes del comedor obrero, convertía cualquier sitio en mesa donde compartir la media (o entera) de vino. La mujer no suele escribir la historia, ni siquiera aparece, pero es insustituible para entender un mundo que, sin ella, no hubiera sido.

La Fábrica aprovechó las luces largas de un adelantado a su época que apostó por la cualificación y superó la visión del obrero como simple mano de obra. Así nació la Escuela, anticipo de lo que hoy dicen formación dual que hizo de Trubia un referente formativo. La Fábrica se convirtió en el eje económico, social y vital de una comarca entera, punto de encuentro del mundos diversos, desembocadura natural de los valles del Trubia, del Cubia, del Nora o del Nalón, nudo ferroviario de vía minera, del Vasco-Asturiano y RENFE, confluencia de cauces fluviales y ríos humanos, riadas de gente forjadora de un mestizaje, amalgama de apellidos de lugares distantes y distintos. No se puede –ni se debe- negar la problemática del proceso de industrialización (escasez de vivienda, hacinamiento, carencia de servicios, problemas de integración social…) pero tampoco el desarrollo para toda la comarca y para Asturias.

Trubia era la Fábrica, su futuro, la Escuela de Aprendices; por eso cuesta entender su desaparición; cuando la Formación Profesional no daba con una tecla que, hacía décadas, se tocaba en Trubia. La Escuela fue una especie de "Universidad", ensanchó aquel mundo, lo abrió a la innovación laboral-formativa, una Universidad peculiar-popular, síntesis de conocimiento teórico y práctico, aula y taller, habilitando futuros técnicos e ingenieros que al vivir la doble dimensión, evitaban la fractura entre práctica obrera y teoría técnica; una fractura problemática en la relación laboral y la actividad industrial. Más fácil organizar y gestionar si previamente has vivido la tarea sobre la que debes decidir. No parece casual la cantidad de antiguos aprendices que acabaron dirigiendo empresas en diversos lugares y campos. Gracias a la Escuela la palabra obrero adquirió dignidad, la ganó a pulso quien sabe lo que hace y por qué, tras superar esa idea de mera pieza productiva.

Hubo oscuridades, seguro. Disciplina rígida, imposibilidad de rebatir a una autoridad a veces, ejercida arbitrariamente, incapacidad para que todo el mundo pudiera acceder... Añádase la dificultad de leer desde el presente esquemas y visiones lejanas en el tiempo pues, además, la historia no es lineal, está llena de claroscuros, pero resulta indudable e incuestionable la aportación de la Escuela a la vida de las personas, a la Fábrica, a Trubia y a la sociedad en general.

¡Feliz cumpleaños! n