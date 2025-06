Un diferente Martes del Campo en Oviedo

La banda de gaitas "Ciudad de Oviedo" actuando durante un Martes de Campo

El recordar una fiesta carbayona y tan local como la insertada en el título y, sobre todo, recordándola unos 60 años después es hasta curioso. Si me permiten se la cuento hasta con todo detalle y pretendiendo no aburrirles. Al hecho.

No es laboral. Salgo de casa sobre las 11,30 y al llegar a la calle Uría me encuentro con mi amigo Joaquín Junquera. Él me lleva unos años, no muchos, y estudia Derecho. Me habla de un plan para ese festivo día: ir hasta la Plaza de España, coger un “bollu preñau” e ir al Campo de San Francisco a comerlo con una botella de vino. La idea es buena y la ponemos en práctica.

El día precioso, el prau seco como para sentarse en él. El bollu jugoso rezuma grasa que lo hace tierno. Entre bocado y bocado un traguín de vino. Dicha bebida nunca me gustó, pero aquel día era necesario empujar el buen pan. Tanto es así que los dos comensales nos zarapicamos, lógicamente, no solo el bollu, sino la botella de vino. Hay amigos, el “preñau” no hizo efecto, pero sí el vino.

Yo empecé a sentirme mal y se lo dije a Joaquín. Él me tranquilizó y me dijo: “es el vino que se subió a la cabeza, pero lo arreglamos enseguida”. ¿Enseguida? El levantarse del prau fue un número. Él, como debía de estar habituado, me ayudó y arrastras fuimos hasta la cafetería Astoria, cerca de la joyería Pedro Álvarez. Pedimos sendos cafés, él con leche y azúcar y para mí me recomendó café solo con sal. Aquello sabía a rayos, pero con mucha fe tomé dos tazas de aquel brebaje. “Ya verás, tardará un rato en hacerte efecto, pero…”. Y me acompañó hasta la esquina de Doctor Casal y yo continué solo Uría adelante. Iba limpiando las paredes y escaparates que fui encontrado: Al Pelayo, Óptica Navarro, Confeciones Madrileñas, Ferretería La Llave, pero había que cruzar y armarse de mucho valor, más yo seguía ebrio. Crucé rápido por los “clavos”, primeros indicadores de los pasos de cebra hasta el convento de las RR.MM. Siervas de Jesús y, por fin pude enfilar la calle Independencia, eso si, por su margen derecha, y seguí limpiando paredes hasta que llegué al bar Casa Patas. Otro esfuerzo para separarme de la pared y ya logré entrar en mí portal de la calle Asturias. Entré en casa “tieso como un garrote”. Era tarde y me estaban esperando para comer mí madre y dos primas.

Como era habitual, me descalcé, puse las zapatillas y, formalmente, me senté en la mesa. Mí madre me sirvió un arroz que tenía una pinta extraordinaria. Yo miré para el plato y…, me levanté como un rayo porque era de obligado cumplimiento el vomitar lo que sobraba en mí estómago. Mí madre se asustó y observó que lo que arrojaba era de color marrón. Y me dijo: “te sentó mal el chocolate del desayuno”. Hay que ver lo buenas y alcahuetas son las madres.

Después de vomitar bollu, vino y café con sal, acabé roto en la cama. Por la tarde vino mí hermano con su mujer e hijos y él se acercó a verme en el lecho del dolor: “ya me dijo mamá que habías cogido frío y te sentó mal el desayuno”. Y le respondí: “no, lo que cogí fue una borrachera de campeonato y te juro que no lo vuelvo hacer más”. Y cumplí la promesa, con lo cual quedó en mí mente grabado ese Martes del Campo para siempre jamás. Ustedes pásenlo bien y el vino con mucha precaución