Ana, Anina, Taboada

Tengo por Ana Taboada cariño ilimitado. No soy a olvidarme por prejuicios políticos manifiestos de los veranos compartidos con sus queridos padres y hermanos. En Calpe y luego en Salinas. Ana, rubia y lucida como siempre, apuntaba desde siempre buenas maneras sociales en la recta educación recibida de los suyos. La vida, y más si cabe la llamada praxis, palabreja que nunca entendí demasiado bien, muy del uso marxista, nos separó en cuanto Anina se hizo grande. De repente, nos ganó merecidamente unas elecciones y a mí me brotó de muy dentro la esperanza, y lo escribí aquí, de que podía convertirse, superando extremosos e infantiles sectarismos, en buena Alcaldesa de Oviedo. Y digo "nos ganó", pues yo mismo formaba parte, en honorable último puesto, de la candidatura perdedora. De aquella lejana circunstancia extraje conclusiones a añadir a las que atesoro por veteranía de tantas batallas y batallitas menores. Ya no me escandalizo de nada, pero la dignísima actitud de Ana, y de alguna manera de Celso, su marido, me llegó hondo. Y así lo hice patente, en la desaparecida entrañable Casa Gervasio, a Paco, su padre, y a Salva, su inolvidable tío, cuando ya no podía humanamente conversarlo con la admirable hematóloga Amparo Coma. La Política con mayúscula está en crisis con tantas crispaciones, corrupciones, enfrentamientos enconados e irrespetuosos que nos conducen indefectiblemente a que nuevas generaciones ignoren el franquismo, los silentes sufrimientos clandestinos, los héroes y heroínas de la Libertad y la ejemplar transición democrática. Ayer hizo diez años de un gran gesto prudente, generoso y sabio, de mi amiga Ana Taboada Coma que debería entrar, no sé cómo, en los anales de esta "querida Vetusta" que escribió Ramón Pérez de Ayala.

En escasos minutos hubo muchas discusiones dentro de mi partido e, incluso más, fuera. No se me olvidan. Por fin, salió alcalde Wenceslao López, líder de la tercera fuerza en los comicios, en cuya lista, repito, iba yo. Eran calendas de menor agresividad de las que cabe rememorar que, junto a otros yerros de buena fe como nos ocurrió a todos, se lograrían cotas de imprescindible honradez que habían faltado en un Ayuntamiento con las pesadas Losa y losas de la corrupción y los intolerables enriquecimientos espurios.

En fin, con mi recuerdo vaya un beso a Ana y a los suyos.